Na sve moguće načine pokušava se spasiti teniska sezona u SAD-u, no je li ova ideja o Mastersu i Grand Slamu na istom mjestu dobra?

Teniski Cincinnati Masters mogao bi se ove godine preseliti iz savezne države Ohio u New York i biti odigran u tjednu prije US Opena, na terenima Nacionalnog teniskog centra Billie Jean King, na kojima bi u nastavku bio odigran drugi ovogodišnji Grand Slam turnir, javlja New York Times

To je prijedlog Američkog teniskog saveza (USTA) kojim se nastoji pomoći turnirima koji pripadaju krugu najznačajnijih teniskih natjecanja u Sjevernoj Americi, da se ipak održe, unatoč kaosu koji je kreirala pandemija bolesti Covid-19. Prethodno su organizatori oba turnira izrazila želju da se održe onako kako je planirano originalnim kalendarom, prema kojemu je natjecanje u Cincinnatiju trebalo završiti 23. kolovoza, a početak US Open je bio predviđen za 31. kolovoza. Prema napisu u New York Timesu, združivanjem Cincinnati Mastersa i US Opena tjedan za tjednom i odigravanjem oba turnira na istome mjestu, USTA nastoji što je moguće više smanjiti rizik koji donose putovanja za igračice i igrače te sve ostale koji će biti uključeni. O ovom su prijedlog obaviješteni ATP i WTA Tour.