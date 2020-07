Na Maksimir stiže novo pojačanje; sjajni veznjak se nakon čudesne sezone već pozdravio sa svojim klubom i krenuo u Zagreb

View this post on Instagram

Veliko hvala svim suigracima, fizioterapeutima, oruzarima i ostalim djelatnicima @nkolimpija , navijacima i svima onima koji su bili uz nas proteklih godinu dana. Uzivao sam igrajuci za Olimpiju i nadam se da ce nasa prica sutra imati sretan kraj. Nazalost necu biti na terenu, ali cu biti najveci navijac Olimpije na svijetu. Sretno!!!! 🟢⚪️🐉