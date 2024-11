Na koga je sada 'udario' Bjelica? Svog igrača ili izbornika Dalića?

'Pokušavamo osvježiti s drugim igračima, Pjaca je imao 60 i nešto minuta vremena da pomogne momčadi. Poslije njega probali smo s Hoxhom koji je imao sjajne utakmice za reprezentaciju. Ne znam koliko je Pjaca trenirao u reprezentaciji, nisam vidio da ima energiju kakvu sam ja želio. Predaleko je stajao od druge stative, to sam mu rekao i on to zna. Zato smo probali s Hoxhom. Baturina? Jako mu je teško zbog svega što mu se događa zadnja 3-4 mjeseca. Igrao je i za reprezentaciju, igra svaku utakmicu za Dinamo. Vidite što se Petru Sučiću dogodilo, vjerojatno od napora... Ni Martin nije bio na nivou koji smo očekivali'.

