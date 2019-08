Može li i Osijek iskoristiti okupiranost Rijeke i Bišćana europskim obvezama?

Nakon prolaska Rijeke u play-off Europske lige, s Rujevice su poslali molbu da im se odgodi prvenstvena utakmica protiv Osijeka. Međutim, u HNS-u nisu molbu uvažili, pa će Bišćanova momčad od 20 sati (Arena Sport 3), ugostiti momčad iz Gradskog vrta

U Rijeci nitko ne krije da je glavni cilj kluba plasman u grupnu fazu Europske lige, te da je zbog toga prvenstvena utrka nakratko stavljena u drugi plan. Nakon domaće pobjede nad Aberdeenom, Bišćanova je momčad prošlog četvrtka protiv istog suparnika slavila i u Škotskoj. Rijeku sada od ostvarenja cilja dijeli samo belgijski Gent kod kojeg gostuje sljedećeg četvrtka, stoga je predsjednik Mišković očekivao da će HNS udovoljiti zahtjevu kluba za odgodom derbija s Osijekom. To se nije dogodilo, no prije utakmice s Osijekom HNS je objavio kako će se odgoditi derbi Dinama i Rijeke koji je na rasporedu trebao biti sljedećeg vikenda, baš između dvije europske utakmice hrvatskog prvaka i doprvaka. Rijeka je prvenstvo otvorila s tri pobjede, no između dvije utakmice protiv Aberdeena Bišćan je odmarao standardne prvotimce i Gorica je to znala iskoristiti ostavivši Bišćanovu momčad bez bodova u Velikoj Gorici. Bišćan nije imao vremena za slavlje zbog nove pobjede nad Aberdeenom: 'Nema odmora nakon Aberdeena jer nas čeka baš teška utakmica protiv Osijeka. Bila bi teška i da smo imali odmor, a ovako je još zahtjevnija i teža. Osijek je dobar, pojačali su se ovog ljeta, imaju ambicije i kvalitetu. Morat ćemo biti jako dobri bez obzira na to u kojem sastavu izašli. Vjerujemo da će publika osjetiti trenutak koji je takav kakav je, te da će nam i njihova podrška pomoći da budemo na kraju utakmice svi zadovoljni. Mislim da su igrači htijenjem i zalaganjem pokazali da ih vrijedi doći pogledati i podržati'.

Očekuje se da će Bišćan zbog europskih utakmica odmarati svoje standardne prvotimce. Sigurno je tek da zbog suspenzije u konkurenciji za nastup neće biti veznjak Lepinjica, dok zbog ozljeda Bišćan ne računa na beka Tomečaka i veznjaka Pavičića. Treninzima Rijeke vratili su se bek Mamić i veznjak Gorgon, ali Bišćan njihove nastupe protiv Osijeka neće forsirati. Osijek je na svom ovosezonskom europskom putu zapeo odmah na prvoj prepreci. Momčad CSKA iz Sofije izbacila je Osijek iz kvalifikacija za Europsku ligu nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Skenderova momčad nije ostavila loš dojam u tim utakmicama, no detalji koji su često odlučujući faktor nisu im išli u korist. Između dvije europske utakmice Osijek je upisao jedini dosadašnji prvenstveni poraz od Gorice, no to ne čudi s obzirom da je Skender u Velikoj Gorici odmarao većinu standardnih prvotimaca. Pravo lice Osijek je pokazao u pobjedi nad Interom, te u prošlotjednom remiju bez pogodaka s aktualnim prvakom Dinamom. Osijek je bio bolja momčad protiv Dinama i bio je bliže pobjedi, no Dino Skender je na kraju unatoč tome bio zadovoljan osvojenim bodom.