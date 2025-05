Modrić na ponoćnom sastanku objasnio Perezu tko treba biti njegov nasljednik: 'Podsjeća me na mene'

Nadao se Luka da će odraditi još jednu sezonu u klubu svog života, to su željeli i navijači, pa čak i Xabi Alonso, ali Perez je imao druge planove s kojima se Modrić složio i nakon oproštaja biranim je riječima govorio o Perezu.

Kapetan Reala je prihvatio ideju kluba da se orijentira na mlađe igrača i time je pokazao odanost, a koliko ga Perez cijeni najbolje pokazuje činjenica da je Modriću rekao da su mu u klubu vrata uvijek otvorena želi li nekad raditi kao trener ili neki od direktora ili savjetnika.

Modrić će sigurno biti dio Reala do Svjetskog klupskog prvenstva, želi se oprostiti s još jednim trofejem, a u međuvremenu, kako pišu španjolski mediji, često razgovara s Perezom o budućnosti Reala. Posljednjih dana čitali smo brojne tekstove tko bi sve trebao biti Lukin nasljednik, od Bayerovog Floriana Wirtza, pa do sjajnog Stuttgartovog veznjaka Angela Stillera. No, za Modrića nije potrebno trošiti i kupovati, kad je nasljednik već na Bernabeu.

Defensa central piše kako su noćas Perez i Modrić razgovarali o toj temi i kako je Luka predsjedniku rekao da se šansa mora dati Ardi Guleru. 'Podsjeća me na mene kad sam bio mlad. Za nekoliko godina mogao bi biti najbolji na toj poziciji, samo mu je potrebno samopouzdanje', prenose Španjolci riječi Modrića Perezu.

Mladi turski nogometaš u finišu sezone dobio je sve više prilika da pokaže što zna kod Ancelottija, a i Alonso ima samo riječi hvale za Gulera.