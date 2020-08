'Modri' na pragu novog izlaznog transfera; nakon odlaska Nikole More i Damiana Kadziora u Dinamo stigla nova ponuda za stožernog igrača

Rizespor kojeg vodi Stjepan Tomas je ponudio milijun eura za Emira Dilavera, a u Dinamu razmišljaju o tome da prihvate ponudu

bio bi to još jedan veliki posao

Iako se ne radi o ponudi koja oduševljava, u Dinamu navodno razmišljaju o njenom prihvaćanju kako bi uštedjeli na njegovoj plaći od 550.000 eura godišnje s obzirom na to da mu ugovor vrijedi još dvije godine. Možda će i Rizespor malo povisiti cifru ili ubaciti neki bonus i to bi trebalo biti to.

Dinamo je na ovom prijelaznom roku već zaradio pravo bogatstvo. Nikola Moro prodan je za 8.5 milijuna eura, Adrian Šemper za 1.5 milijuna, Roko Baturina za milijun i pol, a dodatnih 1.4 milijuna će sjesti na klupski račun od prelaska Amira Rrahmanija iz Verone u Napoli. Osim toga, samo je pitanje sata kada će Damian Kadzior i službeno otići u Eibar za dva milijuna eura, a izgleda da bi Zagreb mogao napustiti i Dilaver i tako dodatno osnažiti Dinamove financije.

Pogledajte još jednom najbolje golove 2. kola HT Prve lige.