vaterpolo

Mladost u Ligi prvaka šokirala prvaka Srbije i nanijela mu prvi poraz

S.Č./Hina

29.10.2025 u 22:54

Mladost - Radnički
Mladost - Radnički Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Bionic
Reading

U susretu 2. kola A skupine vaterpolske Lige prvaka Mladost je na plivalištu uz Savu porazila Radnički sa 17-15 (5-5, 2-3, 6-4, 4-3) ostvarivši prvu pobjedu, dok je ekipa iz Kragujevca upisala prvi poraz.

Bila je to neizvjesna i dramatična utakmica koja je razriješena tek u samoj završnici.

Mladost je u prve tri četvrtine u tri navrata imala po dva gola viška, no gosti su svaki put vratili, a tijekom susreta čak 12 puta je rezultat bio izjednačen.

U posljednjih 90 sekundi ušlo se rezultatom 15-15. Luka Bukić je minutu prije kraja zabio za prednost "žabaca", da bi zagrebački sastav potom obranio igrača više. Pobjedu Mladosti potvrdio je Josip Vrlić pogodivši za 17-15 sedam sekundi prije kraja susreta.

Mladost su do pobjede predvodili Bukić sa četiri gola, te Ante Vukičević s tri gola. Po dva gola zabili su Andrija Bašić, Franko Lazić, Konstantin Harkov i Josip Vrlić, dok je Ivan Marcelić sakupio 11 obrana.

Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Strahinja Rašović, Andrija Prlainović i Angelos Vlahopulos sa po tri gola.

U drugom susretu iz ove skupine Olympiacos je u utorak na gostovanju pobijedio Vasas sa 15-5 upisavši i drugu pobjedu u skupini.

Grčki sastav predvodili su Dimitrios Dimou i Dimitrios Nikolaidis sa po tri gola, dok je Emmanouil Zerdevas imao čak 17 obrana. U domaćim redovima prvi strijelac je bio Soma Benjamin Lakatos s dva gola.

Na ljestvici vodi Olympiakos sa šest bodova, Mladost i Radnički imaju po tri boda, dok je Vasas na začelju s dva poraza.

U trećem kolu Mladost gotuje kod Vasasa 11. studenog, a dan kasnije sastaju se Radnički i Olympiakos.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
na facebooku

na facebooku

Hajduk je jedva prošao, Almena se osramotio, a evo koga najviše napadaju navijači
KRIZA U DINAMU

KRIZA U DINAMU

U Dinamovoj momčadi sve više nezadovoljnih: 'Nisu ovo očekivali'
pogledajte video

pogledajte video

Hajduk nije ni slavio prolazak; pogledajte reakciju igrača koji je zabio odlučujući penal

najpopularnije

Još vijesti