Mjesec dana jedrenja s najprestižnijim i najpopularnijim regatama u znaku 100 godina organiziranog jedrenja u Hrvatskoj!

U Splitu je u prostorijama JK Labud održana konferencija za medije u povodu Splitskog Festivala Jedrenja i najave 93. Mrdujske regate, kojim u razdoblju od 21. rujna do 20. listopada, Split i Dalmacija postaju domaćini najprestižnijih regata na Jadranu, uključujući kultnu Mrdujsku i Višku regatu, čime će ovaj mjesec u Splitu u splitskom akvatoriju biti ispunjen sportskim i brojnim zabavnim događajima. Ovogodišnji festival započeo je regatom Bobovišće Labud Classic 21. rujna, a kulminira s Viškom regatom , jednim od najznačajnijih jedriličarskih događaja na Jadranu, koja će se održati od 18. do 20. listopada, uz tradicionalno središnji događaj festivala 93. Mrdujsku regatu . Ovi događaji ne samo da promiču jedrenje kao sport, već i kao snažan faktor u turističkoj i ekonomskoj promociji Dalmacije.

Mrdujska regata, koja će se održati 5. listopada 2024. godine, predstavlja vrhunac festivala, a uz nju dolazi i niz pratećih aktivnosti. Uz natjecanje jedriličara, Mrduju će pratiti bogat zabavni program, uključujući koncert Promaya banda i Kazetofon party by DJ Vangel.

Osim sportskih uzbuđenja, svim sudionicima, ali i gostima Splita i Dalmacije na platou JK Labud zagarantiran je cjelodnevni program koja pruža potpuni doživljaj Dalmacije, kako je naglasila Alma Harašić Bremec iz ŠKMER-a. 'Ove godine nam more ulazi u pjate i daje nam priliku da na tradiciju jedara odgovorimo tradicijom spize: u ovogodišnjem programu gastronomija predstavlja značajan dio naše turističke ponude ali i našeg identiteta, a do pravog izražaja dolazi kad se stavi u funkciju običaja i događanja koja predstavljaju pravi motiv dolaska na destinaciju, poput Splitskog Festivala Jedrenja', istaknuo je direktor Mrdujske regate, Damir Skelin, najavivši kuhanje od strane šefova kuhinja Mediteranskih i europskih regija, a kao poklon jedriličarima za 100 godina JK Labud. Na Mrduji se također ponovo dodjeljuje, među jedriličarima popularna 'NAGRADA PO SRIĆI', a ove godine je to vanbrodski motor SUZUKI koji je osigurao Moto Navis.