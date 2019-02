Mirko Filipović oglasio se nakon pobjede i otkrio što mu je Roy Nelson učinio za vrijeme borbe

Mirko Cro Cop Filipović je u svom debiju za Bellator jednoglasnom odlukom sudaca svladao Roya Nelsona. Tako se američkom MMA borcu osebujnog izgleda i prilično bahatog ponašanja osvetio za poraz od prije sedam i pol godina. Nakon borbe Cro Cop je otkrio kakvim se sve nepodopštinama Nelson koristio u oktogonu...

'Nakon svega mi je ipak poslao poruku i čestitao na pobjedi. I zatražio je novu borbu. Odgovorio sam mu ‘Zašto ne?’, ali to nije do mene, a nisam siguran u njegov status u Bellatoru nakon svega ovoga.'

'Na jednoj priredbi nas hvali da smo najbolji na svijetu, a na drugoj da smo najgore smeće. Nakon toga je Nelson prijetio okolo čak da će donijeti oružje! Ne znam kome je to bilo upućeno, ali je stigla policija i pretražila mu sobu. Nema zajebancije s policijom ovdje', navodi Cro Cop i otkriva da se nakon borbe ipak čuo sa svojim protivnikom:

'Nelson je tvrd i težak borac za svakoga. Nakon borbe je radio nepotreban cirkus, ali što je tu je. Žalio se na sve i svašta, komisiji je čak prijavio da su mi noge bile skliske?! Pa su došli za mnom u svlačionicu predstavnici Atletske komisije i pregledali me! Iako sam od ulaska u arenu do kraja borbe uz sebe neprekidno imao predstavnika Atletske komisije koji je doslovno išao u WC za mnom. I bio sam detaljno pregledan uoči izlaska u borilište. Ali su se i oni smijali, a jedan od njih kaže: Ma, Nelson je takav, stalno cirkusi s njim.'

Za kraj je Mirko Cro Cop Filipović otkrio i bizaran detalj iz borbe. Iza njega su stotine mečeva, ali ovako nešto mu se nikad nije dogodilo.

'I još nešto, u meču se dogodila najbizarnija stvar u mojoj karijeri. U jednom klinču, dok sam ga držao na ogradi, lik me ugrize za prst!!! Zagriz je bio preko gume za zube što je naravno ublažilo jačinu ugriza, ali da i to nekome može pasti na pamet nisam znao do sinoć', zaključio je Cro Cop.