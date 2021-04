Milijuni dolara slijevaju se u blagajnu UFC-a; dvorana u kojoj će se boriti McGregor i Poirier rasprodana u svega nekoliko sekundi

Oni koji žele gledati treću borbu Conora McGregora i Dustina Poiriera nisu pitali za cijenu

Prije samo dva dana, vodeći borilački mediji raspisali su se o cijeni ulaznica za UFC 264 priredbu, odmah nakon što je UFC potvrdio kako će se ona održati u T-Mobile Areni, inače dvorani koja drži UFC-ov rekord posjete u zatvorenim prostorima, piše Fight Site.

Cijena ulaznica za priredbu predvođenu trećom borbom Conora McGregora i Dustina Poiriera kreće se između 300 dolara, za one pozicije na samom vrhu dvorane pa do deset tisuća dolara za one u blizini kaveza. No, za takve se UFC ne mora brinuti, srećom među fanovima imaju dovoljan broj celebrityja kojima takva cijena nije problem. Mnogi su se ipak zabrinuli da bi nekoliko tisuća dolara za spomena vrijedno mjesto moglo biti problem.