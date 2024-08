Mierez se dirljivom objavom oprostio od Osijeka: Mnogi od vas nisu vjerovali u mene...

'Mislim da me Bog blagoslovio mogućnošću da postupno uđem u njihova srca, golovima, svojim načinom igre, svojom strašću, ali ono što danas najviše cijenim jest vidjeti kako sam ušao u njihova srca s mojom vjerom i mojim načinom života. Danas nakon četiri nezaboravne godine Bog mi je dopustio da na ovom mjestu formiram svoju obitelj i oni su mogli proživjeti sa mnom lijepe trenutke koje sam ja proživio s vama.'

'Jednog dana (27.08.2020.) stigao sam u ovaj grad i ovaj klub kao mlad čovjek s velikim entuzijazmom, mnogi od vas nisu vjerovali u mene zbog toga kako je protekla moja prethodna sezona, a to je nešto što me najviše motiviralo da pridobijem ljubav navijača.'

'Danas se moram oprostiti na način na koji nisam htio.To je moja osobna stvar i ne sviđa mi se, ali to je moj način, samo želim da uvijek znate da će svatko od vas biti u mom srcu i u najboljem sjećanju. Hvala klubu što mi je dao priliku od prvog do posljednjeg trenutka.'

>> MAXSport – najbolje od hrvatskog nogometa! Više informacija OVDJE.

'Moji navijači, moja Kohorto, hvala vam što ste me podržavali od prvog do posljednjeg trenutka. Danas se oproštam vas i dajem vam do znanja da je ovo moj dom i da ću jednog dana, ako mi Bog dopusti, vratiti se s najvećom mogućom željom. Pozdrav obitelji, hvala vam za sve', napisao je Mierez.