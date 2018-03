Meksički izbornik ne može se nikako pomiriti s takvom odlukom; evo što je sada govorio o Hrvatskoj

Meksički izbornik Juan Carlos Osorio i na službenoj novinskoj konferenciji dotakao se odluke Hrvatske da u njihovoj prijateljskoj utakmici (srijeda, 4 ujutro, Dallas) poštedi glavne igrače

Hrvatskoj nogometnoj javnosti nije dobro sjelo što se Zlatko Dalić odrekao šestorice igrača (Subašić, Modrić, Brozović, Perišić, Kalinić, Mandžukić) uoči prijateljskog dvoboja s Meksikom, a mnoge navijače 'Vatrenih' zaboljelo je i to što kapetan reprezentacije Modrić nije ostao s dečkima do kraja pa makar ne igrao, jer bi to bio pravi potez vođe naše nacionalne vrste. Ovako se više piše o toj situaciji, a manje o utakmici.