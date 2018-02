Medveščak se zahuktava u najvažnijem trenutku - prije početka doigravanja

U susretu 8. kola drugog kruga natjecanja u EBEL ligi hokejaši Medveščaka su u Ledenoj dvorani Doma sportova pobijedili Innsbruck 5-2 (1-0, 2-1, 2-1) probivši se na četvrto mjesto ljestvice dva kola prije početka doigravanja

Bila je to druga uzastopna pobjeda 'medvjeda' nakon što su u nedjelju u Salzburgu pobijedili Red Bull sa 5-4.

Medveščak je stigao do vodstva u posljednjoj minuti prve trećine golom Tera Koskiranta. Izjednačio je Andrew Clark u 21. minuti, no do kraja druge trećine Medveščak je zabio još dva gola, a strijelci su bili Jozef Balej (32) i Tyler Morley (39).

Innsbruck se vratio u igru smanjivši na 3-2 pogotkom Michaela Yogana na otvaranju posljednje dionice, no Medveščak je uzvratio golovima Garretta Noonana (47) i Mikea Avianija (48) i potom mirno priveo susret kraju.