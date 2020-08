Max Verstappen odbio poslušati nadređene u boksu i oduševio 'bakicom'; šef Red Bulla cijelu situaciju duhovito prokomentirao

Max Verstappen oduševio je fanove Formule 1na petoj utrci sezone '70th Anniversary Grand Prix’ ne samo pobjedom nego i zato što je još jednom pokazao kako voli riskirati

'Već sam pazio na gume, ali njihove su bile potpuno potrošene, mogao sam vidjeti kako se počinju raspadati. Nisam htio samo čekati kao što sam to činio prošlih utrka pa sam ih htio pritisnuti kad sam imao priliku. Mrzim čekati iza nekoga, posebno kad vidite da vam je bolid dobar. Nekad to može biti poput samoubojstva jer uništite gume, ali mislim da to ovoga puta nije bio slučaj', izjavio je Nizozemac.