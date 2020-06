Marko Livaja izrastao je u junaka atenskog AEK-a, ali i zrelog igrača, pa ovakva poruka izborniku Daliću ne čudi; otkrio nam i najveći problem Hajduka

Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac, a trenutno igrač atenskog AEK-a, Marko Livaja bio je junak pomalo nevjerojatnog uzvratnog dvoboja polufinala grčkog Kupa između AEK-a i Arisa. Livaja je u šestoj minuti sudačke nadoknade zabio prvi gol, odnosno izjednačio na '2:1', a potom u 102. minuti zabio i za konačnih 2:2, što je 'crno-žute' odvelo u finale natjecanja, što AEK ponavlja već pet godina za redom.

AEK je u prvom dvoboju polufinala grčkog Kupa na svom stadionu, igranom još u ožujku, slavio 2:1 i u Solun je doputovao s pogotkom prednosti. Aris je nadoknadio zaostatak u 57. minuti golom Argentinca Daniela Mancinija, a kada je Francuz Nicolas Diguiny u trećoj minuti sudačke nadoknade zabio za 2:0 činilo se kako će solunski sastav u finale.

Međutim, onda se ukazao Marko Livaja, koji od nastavka u 'post-korona sezoni' igra kao preporođen, u šestoj minuti nadoknade spasio je goste smanjivši na 2:1 nakon čega je ovaj okršaj otišao u produžetak. U 102. minuti produžetka Livaja je lijepim prizemnim udarcem zabio i drugi pogodak za konačnih 2:2 i prolaz atenskog sastava u finale, u kojem ih čeka (27. srpnja ili 2. kolovoza) Olympiacos.

No, iako su u srijedu do kasno navečer bili u Solunu, te ostvarili veliku uspjeh, u četvrtak je talijanski trener Massimo Carrera već u jutarnjim satima svojim igračima 'priuštio' trening.

'Sretni smo i zadovoljni, to nas ispunjava, jer nakon nešto lošijeg ulaska u sezonu, sada se borimo za trofej u Kupu, ali i drugo mjesto, odnosno ono koje vodi u Ligu prvaka', zadovoljnog se glasa iz Atene javio za tportal Marko Livaja.

S vama u sjajnoj formu, atenskom će sastavu biti lakše do tih ostvarenja. Zabili ste protiv Panathinaikosa, potom protiv OFI-ja imali asistenciju i gol. Premda ste i na početku sezone bili raspucani. Kao da vam paše toplo vrijeme?

'Ha, ha.. Ipak sam ja s mora. Pa kada kroz ljeto napunim baterije, normalno je i da dobro igram. Šalim se, jer mislim da sam cijelu ovu sezonu igrao dobro u kontinuitetu. I što je još važnije, sezona još nije gotova, tako da imam još prilike za dokazivanje'.

Jeste li dolazili u Split 'puniti baterije' ili ste cijelo vrijeme boravili u Ateni?

'Nisam nigdje išao, jer imali smo možda tri, četiri dana slobodno. Sve ostalo su bili treninzi.'

Znači, to je razlog što je AEK-u krenulo tako dobro nakon ovih tri mjeseca pauze?

'Dobili smo programe za trčanje i snagu. Bio je mali problem jer nismo igrali, mislim da smo izvukli maksimum. Svima nam je dobrodošla ta pauza, bolje smo pripremljeni nego prije korone. Loše smo krenuli u prvenstvo, ali sada sve polako dolazi na svoje mjesto'.

Sada izgleda da bi sezona ipak mogla biti 'spašena'?

'Imamo još sedam teških utakmica, praktički sedam derbija, jer svatko svakoga može pobijediti. Imamo veliku želju uzeti to drugo mjesto, jer Olympiacos je nedostižan, pa da izborimo Ligu prvaka. I prema raspoloženju unutar momčadi, osjećam da smo spremni za to drugo mjesto, bez obzira na to što smo trenutno bodovno izjednačeni s PAOK-om. Za dva kola igramo upravo protiv njih, pa ćemo vidjeti'.

Inače, turbulentna sezona za Livaju i momčad AEK-a krenula je još u kolovozu 2019. godine, kada su ispali u kvalifikacijama za Europsku ligu. Zanimljivo, Livaja je tada zabijao i protiv rumunjske Universitatea Craiove i turskog Trabzonspora, a momčad je vodio Portugalac Miguel Cardoso. Potom je privremeno na klupu sjeo Grk Nikolau Kostenoglou, a onda je od prosinca na klupi Talijan Carrera, bivši igrač Juventusa, a koji je svojevremeno bio i trener Mariju Pašaliću u moskovskom Spartaku.

'Da, na početku sezone smo, za razliku od naših suparnika, igrali bez navijača, jer smo bili kažnjeni četiri utakmice. Što nama stvara veliki problem. Posebno kada znaš da suparnici imaju podršku. To je možda i najveći razlog što nismo prošli u Europsku ligu. Potom smo porazom krenuli u prvenstvu protiv Xanthija, igrali smo toplo-hladno, i taj nas je početak koštao prvenstva. Što se trenera tiče, puno više ga znam kroz igračku karijeru, nego što sam ga pratio kroz trenersku. No, evidentno je da zna posao i da smo uz njega napredovali'.

Vaš učinak u ovoj sezoni, zasad, stigao je do broja 14. Osam golova u prvenstvu, po tri u Kupu i kvalifikacijama za Europsku ligu. Zadovoljni?

'Kao što sam već rekao, zadovoljan sam, jer cijelu sam godinu u kontinuitetu. Osim toga, u prilici sam doći do osobnog rekorda što se prvenstvenih golova tiče, a što me jako veseli jer igram kao krilo i polušpica, a ne klasični napadač. Puno sudjelujem u igri, ne opterećujem se golovima, ali kada dođu, naravno da sam sretan'.

Osim s dobrim igrama, uhvatili ste kontinuitet i u jednom klubu. Naime, ovo je prvi put da ste tri sezone zaredom u istom klubu, što vas čini mirnijim, staloženijim?

'Pa, je. Mislim da je to normalno. Ovdje znam sve kako funkcionira, kako trebam igrati, kada je pritisak, koje su utakmice bitne'.

Znači u AEK-u bi mogli ostati još koju sezonu?

'Slijedeću sigurno, jer još imam ugovor. Vidjet ćemo, ne opterećujem se, baš kao što niti ne tražim ništa drugo. Što bude, bit će. U svakom slučaju jako sam zadovoljan, sve mi je super, uskoro mi počinje četvrta sezona'.

Svojevremeno ste bili i na radaru izbornika Zlatka Dalića, igrali ste u utakmicama Lige nacija. Nadate li se da biste se opet mogli naći na njegovom popisu?

'Najiskrenije, u ovom trenutku, kada se još puno toga ne zna, zbog cjelokupne situacije oko koronavirusa, pa i kada će sve krenuti normalnim tijekom, ne razmišljam o tome. Daleko od toga da ne bi želio biti na tom popisu, ili daj Bože na Euru. Ali mislim da se prvo sve treba pokrenuti, pa da se onda i ja moram dokazivati na terenu, a izbornik je taj koji će procijeniti tko mu treba, tko može pomoći. Dakle, bez ikakvih pritisaka. Idemo tjedan po tjedan, od utakmice do utakmice, prvo završiti ovu sezonu. Ima još jako puno vremena do Eura, i puno se toga može promijeniti'.

Kao bivši igrač Hajduka sigurno pratite igre 'bilih'?

'Pratim, naravno. Evo, sad vidim protiv Lokomotive odigraju odlično prvo poluvrijeme, ali u drugom su posve stali. Mislim da imaju puno oscilacija, ali što je donekle i razumljivo jer imaju mladu ekipu. Nemaju iskustva, a mislim da je to najveći problem Hajduka. Treba im koji iskusniji igrač više, kako bi mogao primiriti ekipu, baš u situaciji kao protiv Lokomotive', završio je Marko Livaja.