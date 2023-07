Marko Bijač poslao jasnu poruku suigračima: Idemo dostojanstveno završiti ovaj turnir

Nakon poraza od Crne Gore 13:12 u razigravanju za četvrtfinale, hrvatskim igračima ostala je borba za poredak od 9. do 12. mjesta, a prvi suparnik u tom dijelu turnira bit će Kanada.

Utakmica se igra ovog utorka u 5 sati ujutro po hrvatskom vremenu.

'Iznimno je teško u ovom trenutku, ali naša je dužnost i obaveza završiti ovaj turnir dostojanstveno. Nama igračima je najteže budući da je puno rada i muke uloženo tijekom cijelog ovog ljeta, a nažalost nismo to uspjeli pretočiti u dobar rezultat. No, to je sport, moramo se naučiti nositi s ovakvim trenucima', rekao je golman naše reprezentacije Marko Bijač te je nastavio u sličnom tonu: