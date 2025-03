Mario Stanić šokiran nestvarnim fenomenom Hrvatske: 'To nije normalno i točka!'

'Kako, zbog čega, zašto... To je ipak pitanje za njega i ja na to ne mogu odgovarati jer je definitivno čovjek jedini i mjerodavan koji može dati odgovore na takva pitanja. Koliko je tu sitnih detalja nužno, koliko je tu bio splet različitih okolnosti.. No, to ono što je bitno jest da je polučio rezultate kakve nitko do sad nije i da je zaslužio kredibilitet u svakom kontekstu. Mi kao narod često znamo umanjiti vrijednosti naših ljudi, naših stručnjaka, a s druge strane imamo puno blaži stav prema nekim stranim trenerima i stručnjacima. Zašto je to tako ne znam, možda je to nekakav utjecaj kulture u kojoj živimo i okoline u kojoj odrastamo. No, da završim, kad pogledaš unazad deset godina Zlatko Dalić zaslužuje spomenik, trg, ulicu, što god mu se može ponuditi', rekao je Stanić, a onda je nastavio:

'Zaslužio je spomenik Luka Modrić, ali zaslužila je i Janica Kostelić! I mnogi drugi velikani hrvatskog sporta. Bogu hvala, mi smo takav narod koji je u odnosu na sve druge djelatnosti možda i 30 % uspješniji u sportu. Da je obratno, Hrvatska bi bila razvijenija od Švicarske! No, često znam reći kako su sportaši nedvojbeno najbolji ambasadori. To se zvuči kao floskula, ali definitivno je tako, bilo da je riječ o individualnom sportu ili kolektivnom. Naravno, nogomet je uvijek u fokusu jer je rasprostranjen u cijelom svijetu. I zato kažem, stvarno nije normalno kad pogledaš rezultate koje je ostvarila Hrvatska po pitanju nogometa. To nije normalno i točka! A to što svi mi uvijek imamo prevelika očekivanja, što smo se razmazili, previše podignuli tu ljestvicu, to je sad neka druga tematika.'