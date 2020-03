Mario Mandžukić nije jedini u Juventusu doživio sramotno ignoriranje; hladno otkantan za samo 20 sekundi...

Veznjak Borussije Dortmund Emre Can (26) govorio je o iznenadnom odlasku iz Juventusa, a njegova nogometna sudbina podsjetila nas je na onu našeg Marija Mandžukića

Emre Can osvrnuo se na trenera Maurizija Sarrija koji je na početku sezone preuzeo klupu Juventusa.

'Sarri je stigao prošlog ljeta i nije nas trenirao nekoliko tjedana zbog uplae pluća koju je imao. Tada, nakon što je klub za mene odbio ponude i maknuo me s liste za prodaju, Sarri me je nazvao i u razgovoru koji je trajao samo 20 sekundi obavijestio me kako neću biti uključen na listu igrača za Ligu prvaka. Mislio sam da je takav način nepošten i zato sam odlučio otići u siječnju. No moja odluka nema veze s klubom ili navijačima. Juventus je sjajan klub.'