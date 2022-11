Mario Mandžukić je uoči derbija Juventusa i Intera 'otvorio dušu' i otkrio planove za budućnost...

Mario Mandžukić (36) u rujno je prošle godine otišao u igračku mirovinu, ali i dalje je u nogometu kao član stručnog stožera hrvatske reprezentacije i jedan od pomoćnika izbornika Zlatka Dalića. Legendarni se Mandžo sada napokon oglasio u velikom razgovoru za La Gazzetta dello Sport uoči derbija Juventusa i Intera (nedjelja, 6. studenog, 20.45 sati, MAXtv, Arenasport)

Vrlo rijetko Mario Mandžukić (36) istupa u medijima, legendarni napadač 'vatrenih' jednostavno nije takav lik, no s vremena na vrijeme ipak popusti. Sada su ga 'slomili' Talijani, Mandžo je progovorio za La Gazzetta dello Sport uoči najvećeg talijanskog derbija između Juventusa i Intera (nedjelja, 6. studenog, 20.45 sati, MAXtv, Arenasport).

Za Juventus je Mario Mandžukić u četiri sezone odigrao 162 utakmice i zabio 44 gola, a navijači 'stare dame' i danas s tribina zazivaju njegovo ime. Posebice ove sezone kad je Juve u velikoj krizi, a derbiji s Interom uvijek su posebni. Derby d'Italia najveći je praznik nogometa...

'Bilo je sjajno igrati u tako važnim utakmicama i sjećam se emocija koje čovjek osjeća kada čeka ili igra takvu utakmicu. Kao igrač, stvarno sam uživao u ovom izazovu i što je meč bio veći, to je bila veća moja volja i ambicija za pobjedu', prisjetio se Mandžo i dodao:

'Htio bih vidjeti utakmicu uživo, ali još uvijek nisam siguran hoću li doći. Ako ne, gledat ću na televiziji, ne propuštam utakmicu Juventusa. U Juventusu sam proveo prekrasan period svog života, izgradio sam izvrsne odnose s klubom i prije svega s navijačima. Imam posebnu vezu s ljudima iz Juvea i jako mi je stalo.'

Navijači 'stare dame' tvrde da Mandžo i Carlos Tevez ovoj momčadi nedostaju više od Cristiana Ronalda...

'Ne znam je li to istina, ali naravno da sam zahvalan svima koji me se rado sjećaju. Mislim da to ne ovisi o Cristianu, koji je jedan od najvećih nogometaša svih vremena i koji je napravio velike stvari u Juventusu. Umjesto toga, pretpostavljam da su navijači Juventusa o kojima govorite cijenili borbu i duh koji smo Tevez i ja unijeli na teren. Štoviše, igrali smo u razdoblju velikih uspjeha za Juve. Ponosan sam što sam svojom igrom pridonio trijumfima kluba', kaže Mandžukić koji se osvrnuo i na aktualno loše stanje u klubu:

'Izvana nije lako procijeniti. Ali, u nogometu ništa ne traje vječno, čak je i Juventusovoj dominaciji bilo suđeno da prije ili kasnije završi. Juve je izgubio nekoliko ključnih lidera, igrača koji su znali pobjeđivati ​​u kontinuitetu. Relativno je lako igrati sjajnu utakmicu, ali teško ju je ponavljati svaki tjedan, a to je ono što morate učiniti da biste osvojili scudetto. Juve ima još puno kvalitete, ali treba vremena da se izgradi momčad i šampionski karakter, da se steknu šampionske navike. Pritisak je drugačiji kada se igra u velikim klubovima. Juve nije za svakoga. Ali, vrhunski klubovi uvijek nađu svoj put, siguran sam da će se Juventus prije ili kasnije vratiti na razinu koju žele navijači. Koliko brzo? To ne mogu reći...', analizirao je Mandžukić.