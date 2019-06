Mario Mandžukić gubi mjesto u početnoj postavi Juventusa; hrvatski je napadač prva 'žrtva' novog trenera

Maurizio Sarri jučer je službeno predstavljen kao novi trener Juventusa te je odmah krenuo u 'renoviranje' momčadi 'stare dame'. Na žalost, čini se kako Sarri već od samog početka ne računa na Marija Mandžukića...

Prva je opcije u sustavu 4-3-1-2, a u njoj su igrači koje Maurizio Sarri ima već sada, pod sigurnim ugovorima te bi sastav izgledao ovako - Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Pjanić, Emre Can, Matuidi - Ramsey - Dybala, Ronaldo .

Više-manje je to sastav iz prošle sezone, no bez jednog izuzetno važnog igrača - našeg Marija Mandžukića. Baš je Mandžo bio jedan od aduta bivšeg trenera Massimiliana Maxa Allegrija, no sad bi dolaskom Sarrija izgubio mjesto u početnih 11. Barem tako predviđaju analitičari Sky Sporta.

Uostalom, prijelazni se rok tek zahuktava, puno je jakih imena još 'na tržištu', a Juventus će sigurno kupovati. Sarri je odmah klupskim čelnicima dao listu s najzanimljivijim potencijalnim pojačanjima. Prvi je na tom popisu Paul Pogba, a potom su tu Jorginho (Brazilac s talijanskom putovnicom kojeg je Sarri vodio u Chelseaju) i dva napadača - Interov Mauro Icardi te Federico Chiesa iz Fiorentine.