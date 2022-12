Mario Mandžukić 'bocnuo' Fifu i Uefu, ali i priznaje: Koliko god je ostala žal što nismo uspjeli u finalu, još više ostaje ponos...

Bivši hrvatski reprezentativac te član stručnog stožera Hrvatske nogometne reprezentacije s kojom živimo i za koju navijamo posljednjih tjedana Mario Mandžukić iz Katra šalje poruku o važnosti redovnih liječničkih pregleda za sportaše.

'Ovaj projekt uistinu ima potencijal spriječiti situacije koje nikako ne želimo vidjeti na terenu. Mladi sportaši u pravilu osjećaju da su puni snage, pa možda misle i da su 'nedodirljivi' za neke ozbiljnije zdravstvene tegobe, no potencijalno u nama mogu biti ti skriveni problemi koje ni ne osjetimo dok možda nije prekasno. Zato su redoviti i kvalitetni zdravstveni pregledi od krucijalne važnosti za svakog sportaša, kako bismo na vrijeme detektirali potencijalne veće probleme'.

'Čim sam dobio informaciju da se radi o projektu koji za cilj ima zaštitu zdravlja igrača, pristao sam sudjelovati – uvijek rado podržim takve projekte. Dobro znam da je zdravlje najvažniji preduvjet za bavljenje sportom, ali i da su opterećenja na sportaše iznimna, što direktno ugrožava to zdravlje', rekao je Mario Mandžukić i dodao.

Projekt Pokaži srce pokrenut je početkom 2022. godine. Cilj projekta je besplatno pregledati što veći broj mladih sportaša diljem Hrvatske, a sve kako bi se smanjio broj nesreća na sportskim borilištima te spriječile nenadane situacije kad je zdravlje u pitanju. Svjedoci smo sve češćeg i većeg broja tragičnih situacija na terenima, naročito zbog problema sa srcem, stoga je itekako važno pravovremeno obavljati sportske preglede.

Sve su veći napori sportaša na terenu, a to najbolje zna sam Mario:

'Teško je očekivati da se to promijeni jer će se teško bilo koja strana odreći svog dijela 'kolača'. Niti su televizije i gledatelji spremni jednako platiti za manji broj utakmica, niti su klubovi i igrači spremni uzeti manje novca koji bi došao s manjim brojem utakmica. Nogomet nije jedini sport s tim problemom. Mislim da je na krovnim organizacijama poput Uefe i Fife da pronađu modele gdje bi se smanjio broj utakmica i omogućio dulji odmor. Vrlo konkretan primjer je lipanjski program u Ligi nacija kada smo nakon dugačke sezone odigrali četiri utakmice u deset dana – to je zaista bilo previše i opasno za zdravlje igrača. Na kraju dana, na igračima, stožerima i liječnicima je da dobro procijene kada su igrači na gornjoj granici mogućnosti, kada im treba lakši trening, odmor ili propuštena utakmica, da bi se tijelo kvalitetno oporavilo'.

Jedan od ciljeva projekta, koji su pokrenuli PSK, Institut za sportsku medicinu te Poliklinika Life uz podršku Hrvatskog nogometnog saveza, je upoznati što veći broj sportaša i sportskih djelatnika s primjenom osnovnih tehnika pružanja prve pomoći. Društveno odgovorni projekt Pokaži srce za cilj ima podizanje svijesti o brizi za zdravlje sportaša općenito, unapređenje brige o zdravlju kroz edukacije koje uključuju svladavanje osnovnih tehnika pružanja prve pomoći, osobito kardiopulmonalne reanimacije i upotrebe automatskog vanjskog defibrilatora kojima su opremljeni brojni sportski klubovi, a čijom se pravilnom primjernom znatno (čak do 74 posto) povećavaju šanse za spašavanje života.

Mandžukić je trenirao u mnogim vrhunskim klubovima te osvojio brojne trofeje.

'Logično, kada igrate u vrhunskim klubovima, prati vas i vrhunska liječnička služba, tako da sam se u pogledu zdravlja zaista mogao osloniti na vrhunske stručnjake, od sitnijih ozljeda do onih ozbiljnijih. Pritom sam imao sreću raditi i s vrhunskim fizioterapeutima, s kojima sam radio i privatno, kako bih tijelo oporavio i pripremio za nove napore. Zahvaljujući toj brizi za tijelo, marljivom treningu i, naravno, nekim genetskim predispozicijama, imao sam sreću da mogu dugi niz godina trajati na visokoj razini, bez većih ozljeda. Ponosan sam što su moji treneri u pravilu mogli računati na mene'.

Institut za sportsku medicinu i unapređenje zdravlja i Poliklinika Life uz druge partnere osiguravaju potrebnu opremu i stručno medicinsko osoblje za terensku provedbu projekta u suradnji sa ciljanim lokalnim sportskim i medicinskim subjektima. Iako Svjetsko prvenstvo u Katru ulazi u najzanimljiviji dio, stručni tim projekta marljivo radi na organizaciji pregleda u gradovima, a bivši hrvatski reprezentativac se nada i novom velikom uspjehu naše reprezentacije uz sjećanje na prošlo Svjetsko prvenstvo.

'Kad su trofeji u pitanju, možda se prvog sjetim jedinog trofeja kojeg nisam osvojio – Svjetskog prvenstva. Koliko god je ostala žal što nismo uspjeli u finalu, još više ostaje ponos zbog svega što smo napravili tijekom tog Svjetskog prvenstva u Rusiji. Bila mi je ogromna želja napraviti nešto veliko s reprezentacijom i kada smo to uspjeli ostvariti, i to kroz one nezaboravne i dramatične utakmice, zaista sam osjetio kako su mi svi sportski snovi ostvareni'.