Mario Kasun javio se iz koronom pogođene Barcelone i otkrio jedan veliki problem kod Španjolaca, te što misli o ovoj sezoni NBA lige

Mario Kasun je u podcastu Sport Kluba otrkio kako teče život s koronavirusom u Španjolskoj, te kako bi mogla izgledati NBA liga koja se nastavlja 30. srpnja

'Situacija je neobična kao i koronavirus, ljudi se moraju prilagoditi, čudna mi je odluka NBA-a da se ovako nastavi, ali sezona se mora dovršiti, odabrali su najbolje mjesto za to i bit će vrlo zanimljivo vidjeti igrače nakon što 3 mjeseca nisu igrali i trenirali skupa, 3 mjeseca bez košarke je jako puno, ovo je kao da opet počinje sezona.'

NBA liga se vraća 30. srpnja, a Kasun se osvrnuo i na nastavak sezone u 'svojem' Orlandu. 'Mislim da je Orlando najbolje mjesto za nastavak sezone jer je to grad starije populacije. Dvorane su pripremljene i vidjet ćemo kako će sve ispasti', rekao je Kasun pa se osvrnuo i na specifičnu situaciju u kojoj od 22 momčadi je 13 sa Zapada, a samo devet s Istoka:

'Nedavno smo izašli iz karantene, ali mislim da ćemo brzo nazad. Moramo hodati u javnosti s maskama, držati distancu, a Španjolci su malo opaljeni i ne drže se te distance. No, bitno da smo živi. Imam osjećaj da u Hrvatskoj ljuti to bolje prihvaćaju. Mi smo stara škola, a Španjolci se baš ne vole držati takvih pravila', ispričao je Kasun.

Ipak, sezona inače počinje trening kampovima i prijateljskim utakmicama, a sada će igrači biti odmah bačeni u vatru.



'Specifična je situacija, bit će vrlo teško, mislim da će cijeli nastavak sezone izgledati smiješno do početka playoffa, nadam se da se igrači neće izliječiti jer nemaju svi igrači poput LeBrona na raspolaganju koš i teretanu i slične rekvizite za treninge.'



Je li uopće pravedno igrače staviti u takvu poziciju?



'Koliko znam, dosta igrača se bunilo da se u to upušta, da će doći do ozljeda. Igrači koji će biti izolirani po hotelima samo ako dođu u doticaj s nekim radnikom hotela, može doći do velikih problema. Nadam se da se nitko neće ozlijediti i da neće biti problema. Pošteno nije, ali smo u čudnoj situaciji i nadam se da će sve proći najbolje moguće', rekao je Kasun.



Što Kasun još kaže o NBA-u, dvije milijarde dolara koje vise u zraku zbog neigranja i svojem Orlandu, pogledajte u podcastu OVDJE.