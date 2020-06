KK Zadar predstavio novog trenera; Veljko Mršić otkrio kakvo je stanje u hrvatskoj reprezentaciji i najavio neka pojačanja u novom klubu

Novi trener Košarkaškog kluba Zadar i aktualni izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Veljko Mršić zahvalio je Hrvatskom košarkaškom savezu na postignutom dogovoru vezanom za njegov novi angažman u KK Zadar, koji je, kako ističe, izrazito važan za hrvatsku klupsku košarku, ali i za reprezentativnu razinu iste

'Nažalost, proći će jedan dug period do ponovnog okupljanja, a vidjet ćemo tko će u kakvom stanju biti i kako će se novi igrači pokazati. Imamo jednu bazu koja se stvorila i koja, kako sam rekao ranije, uživa trenirati i igrati zajedno. Na jednom smo dobrom putu, ali kažem to je tek jedan mali korak, čeka nas dosta posla kako bi ostvarili one ciljeve koje želimo u budućnosti', dodao je.

Trener Mršić dotaknuo se i planova vezanih uz igrački kadar KK Zadra, koji kako kaže imaju za cilj posložiti i do 90 posto u naredna dva tjedna.



'Imamo čiste ideje što se tiče naših hrvatskih igrača i nadam se kako ćemo to brzo realizirati. Oni imaju želju doći i onda kada njih završimo, okrenut ćemo se prema još tih nekoliko stranaca. Trebamo to dobro ‘pročešljati’, kao što sam rekao, moramo dovesti dva ekstra kvalitetna momka koji imaju potencijal kako bi u budućnosti bili ekstra kvalitetni igrači, a mi im moramo stvoriti preduvjete kako bi to mogli ostvariti upravo kod nas. Nemamo prostora i ne smijemo raditi greške, niti možemo dovoditi igrače na koje ćemo staviti sav teret. Tim dečkima isto je potreban jedan period adaptacije kako bi se prilagodili novoj sredini. Primjerice, oni prvi put izlaze iz Amerike i dolaze tu i to nije nimalo jednostavno. Isto kao što našim igračima, koji dolaze iz BiH ili iz nekih drugih sredina dajemo vremena, jer su mladi, jednako tako tim dečkima trebat će vremena', zaključio je glavni strateg Zadrana Veljko Mršić.