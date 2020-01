Marino Marić otkrio što se događalo na terenu u velikoj drami: 'Bili smo kao zombiji, sada nas pustite da odmorimo, a onda po zlato!'

Hrvatska rukometna reprezentacija je u polufinalu Europskog prvenstva s 29:28 pobijedila Norvešku u najvećoj drami na ovogodišnjem Euru. Nakon utakmice koja je odlučena nakon četiri produžetka golom Željka Muse u zadnjim sekundama oglasio se Marino Marić

'Nismo imali snage za razmišljanje. Stajali smo na terenu kao zombiji i samo igrali praznih glava. Na kraju je Šego skinuo šut, potrčali smo i Musa je zabio. Jako sam sretan zbog njega. Ova utakmica ulazi u povijest hrvatskog sporta', rekao je Marić pa nastavio:

'Finale? Ma kakvo finale?! Pustite nas sada da se regeneriramo. Prazni smo potpuno. Danas nećemo slaviti, ali ćemo uživati i spavati s medaljom. Sutra će već krenuti veliki pritisak, ali sada nam treba mir još dva dana da to odradimo do kraja. U finalu se vjerojatno nećemo toliko trošiti. Bitno je oporaviti se i otići do kraja. Idemo po zlato!', zaključio je Marić.