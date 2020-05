Susret Đokovića i Čilića očekuje se u Zadru, 20. i 21. lipnja, gdje će im se pridružiti Borna Ćorić, ali i još neki asevi iz samog svjetskog vrha koji sudjeluju na "Adria Tour" u Zadru kojem je suorganizator i Hrvatski teniski savez

Odnedavno ih povezuje i to što će zajedno igrati na 'Adria Tour' regionalnom teniskom turniru, koji je organizirao upravo prvi reket ATP Toura kako bi promovirao sport, pozitivne vrijednosti i fair-play, ali i skupio sredstva za one kojima je pomoć potrebna.

Puno toga povezuje Novaka Đokovića i Marina Čilića , počevši od činjenice da su obojica iz jedne male države s ovih prostora uspjeli doći do svjetskog vrha, da su osvojili svjetsku titulu u Davis Cupu, dolazili do Grand Slam pehara, obojica su radila ili rade s Goranom Ivaniševićem , posvećeni su humanitarnom radu...

Hrvatski tenisač smatra da je organizacija Adria Tour izuzetna ideja.

'Jako malo ljudi bi radilo ono što on radi, i u svakom slučaju sjajna je ideja s njegove strane što pokušava organizirati i održati Adria Tour. Ja ću nastupati u Zadru i tome se neizmjerno veselim. Nadam se da će mi zadarska publika pomoći da pokušam pobijediti Novaka. Iako je to humanitarni meč, nadam se da će biti sjajna atmosfera u kojoj ćemo svi zajedno uživati. Također se nadam da će se pandemija koronavirusa do tada potpuno smiriti kako bi mogao doći veći broj publike i ispratiti fenomenalan sportsko – teniski spektakl koji još nije viđen na našim prostorima.'

Prema trenutnim planovima Čilić će igrati samo u Zadru, ali otvorena je mogućnost da se i to promijeni.

'Žao mi je što neću moći doći u druge gradove zbog obiteljskih obveza. Ako se nešto otvori, naravno drage volje ću doći i sudjelovati. Šaljem veliki pozdrav svima i nadam se da će svi moći uživati, ako ne uživo, barem ispred malih ekrana i ispratiti ovaj lijepi humanitarni sportski događaj', zaključuje Čilić.

Jedan od najtalentiranijih tenisača na ATP Touru, Borna Ćorić, pozdravlja Novakov trud da promovira sport i tenis u regiji kroz projekt 'Adria Tour'.

'Novak kao jedan od najboljih tenisača svijeta u povijesti jako puno doprinosi jednom ovakvom događaju, i drago mi je da se takav velikan odlučio za održavanje teniskog turnira u ovakvim zahtjevnim vremenima. Zaista je izuzetna stvar da se toliko angažirao oko projekta i mogu reći da je doveo neka od najboljih svjetskih imena ovdje. Siguran sam da ćemo napraviti spektakl u Zadru i u ostalim gradovima Adria Toura', zaključio je Borna.