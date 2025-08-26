šteta

Marin Čilić ispao u 1. kolu US Opena

S.Č./Hina

26.08.2025 u 21:37

Marin Čilić
Marin Čilić Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
Bionic
Reading

Hrvatski tenisač Marin Čilić oprostio se od posljednjeg Grand Slama sezone US Opena porazom u prvom kolu od Kazahstanca Aleksandera Bublika sa 4-6, 1-6, 4-6.

Osvajač naslova iz 2014. vratio se u New Yorku prvi put nakon tri godine, a Čiliću je to bio ukupno 15. nastup u glavnom žrijebu Flushing Meadowsa. Nažalost, u svom 55. nastupu upisao je 14. poraz.

vezane vijesti

Posljednji put u New Yorku je nastupio 2022. godine kada je stigao do četvrtog kola. Tada 19-godišnji Carlos Alcaraz prekinuo je Čilićev niz u trileru od pet setova.

Ovoga puta 36-godišnji hrvatski tenisač je zapeo već u prvoj rundi. Bolji od njega bio je osam godina mlađi Kazahstanac koji je za pobjedu trebao nešto manje od dva sata.

Ključni trenutak prvog seta bio je deseti gem u kojem je Bublik napravio break za 6-4. U drugom setu Kazahstanac je poveo 3-0, a pri vodstvu 4-1 još jednom je oduzeo suparnikov servis te mirno priveo set kraju rezultatom 6-1.

Bublik je u trećem setu napravio break pri rezultatu 3-3 i prednost je zadržao do kraja meča.

Bio je to njihov četvrti međusobni susret i prva Bublikova pobjeda.

Čilić je bio posljednji hrvatski predstavnik u muškom dijelu ždrijeba. Dino Prižmić je ranije izgubio od Rusa Andreja Rubljova sa 4-6, 4-6, 4-6, dok je Borna Ćorić izgubio od Čeha Jirija Lehečke sa 6-3, 4-6, 6-7 (5), 1-6.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kakav rasplet

kakav rasplet

Ludnica na Cipru! Oršić i Ciprani čudesnim golom u 90. minuti izbacili Zvezdu i ušli u Ligu prvaka
ciprani u lp

ciprani u lp

Pogledajte kaos i gužvu na kraju drame Zvezde i Pafosa
šok za zvezdu

šok za zvezdu

Trener Zvezde nakon ispadanja iz Lige prvaka divljao na novinare

najpopularnije

Još vijesti