Marcelo Brozović potpisuje novi ugovor; zarađivat će više, ali Inter s njim ima druge planove...

Talijanski mediji tvrde kako su čelnici Intera hrvatskom reprezentativcu Marcelu Brozoviću (27) ponudili novi i financijski izdašniji ugovor. Brozović će ga, prema najavama ljudi bliskih klubu, potpisati, ali u cijeloj priči zabrinjava pozadina ove neočekivane 'akcije' na San Siru

Gazzetta dello Sport donosi kako je Inter ponudio Marcelu Brozoviću (27) novi ugovor, do kraja lipnja 2024. godine. Hrvatski bi reprezentativac prema toj ponudi zarađivao pola milijuna eura više nego do sada, godišnja bi mu plaća bila 'okruglo' četiri milijuna eura .

Sadašnja plaća našeg veznjaka je 3,5 milijuna eura na godinu, a aktualni mu ugovor s Interom završava krajem lipnja 2022. godine.

No, u cijeloj priči talijanski mediji otkrivaju i 'dvostruku igru' Intera. Naime, u aktualnom ugovoru Brozović ima klauzulu prema kojoj odšteta za njega iznosi ni manje ni više nego - 60 milijuna eura. Zainteresiranih je klubova bilo i do sada, ali nitko nije bio spreman izdvojiti toliki novac. Nudile su se zamjene, novac plus igrači, ali do konkretnog dogovora nikad nije došlo.

Interov 'pakleni plan' je da iz novog ugovora s Brozovićem izbace tu 'spornu' klauzulu te bi se u tom slučaju lakše mogli dogovoriti s potencijalnim kupcima. Realno, Inter bez previše muke za njega može dobiti 45 do 50 milijuna eura...

Marcelo Brozović je jedan od stožernih igrača, no ako za njega stigne nemoralna ponuda nitko u Interu neće ni pomišljati da ga zadrži. Zarada je uvijek ispred svega, posebno u ovim financijski neizvjesnim vremenima. Bez obzira na to što je Brozović ove sezone upisao 32 nastupa u svim natjecanjima, zabio je tri gola i još pet puta asistirao suigračima za gol.

No, na San Siru već ovog ljeta za Brozovića očekuju nekoliko konkretnih ponuda, spremni su pregovarati, pa tko ponudi više...