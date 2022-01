Marcelo Brozović ovu ponudu jednostavno ne može odbiti; naš je reprezentativac napokon dobio ugovor života...

Talijanski mediji tvrde kako su čelnici Intera napokon popustili te su odlučili prihvatiti uvjete koje je Marcelo Brozović (29) tražio od samog početka pregovora

U sljedećih bi nekoliko dana hrvatski reprezentativac trebao potpisati novi ugovor s 'nerazzurrima' i to do lipnja 2026. godine. To znači da bi Brozović karijeru vrlo vjerojatno trebao i završiti na San Siru.