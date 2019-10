Mane 'razočarao' Van Dijka: Oprosti Virgil, ali Messi mora biti ispred tebe

Liverpool ove godine gazi sve pred sobom, a jedini poraz 'redsi' su doživjeli u Ligi prvaka od Napolija. Naravno, u takvom raspoloženju lakše je raditi odnosno trenirati, pa i biti opušten, toliko da ponekad izleti i izjava koja bi mogla narušiti odnose

Nogometaši Liverpoola nakon osvajanja naslova u Ligi prvaka - žive 'punim plućima'. U prvenstvu im ide sjajno, u Ligi prvaka su upisali samo jedan 'kiks', a upitno je gdje im je kraj i ove sezone.

Jer momčad je uigrana, imaju vrhunskog trenera, a čini se da je i atmosfera na visokom nivou.

Potvrđuje to i izjava Senegalca Sadia Manea, koji se nije bojao reakcije suigrača, Virgila van Dijka, koji ove sezone konkurira - posve legitimno - za najveće nogometne nagrade.

Naravno, uz Van Dijka, ali i Egipćanina Mohameda Salaha, Mane je bio jedan od ključnih igrača koji su 'redse' vodili do trofeja. A koliko je Senegalac bio dobar, potvrđuje i to što je u izboru za Fifinu nagradu The Best, Lionel Messi svoj glas dao upravo njemu.

'Prekrasan je kompliment kada Messi glasa za tebe. Ako pogledate odakle dolazim, to pokazuje da sam dogurao poprilično daleko', rekao je Mane.

Naravno, kada je Messi 'počastio' njega, jasno je da je i Mane uzvratio istom mjerom, uz ispriku suigraču Van Dijku.

'Virgil je sjajan čovjek i sjajan igrač, međutim... Oprosti Virgil, ali Messi mora biti ispred tebe', objasnio je 27-godišnji Senegalac.

Messi i Van Dijk uskoro će se boriti i za Zlatnu loptu. UEFA-ina nagrada za najboljeg igrača pripala je Nizozemcu, FIFA je nagradila Argentinca, a sada ostaje vidjeti kome će pripasti i ona najprestižnija.