Mandžukićev nasljednik otkrio što se događalo u svlačionici, a Modrić oduševio izjavom o novim igračima

Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija odradila i posljednju utakmicu kvalifikacija 3:1 pobjedom nad Slovačkom golovima Vlašića, Petkovića i Perišića, svakako je zanimljivo bilo čuti kako razmišljaju naši igrači s kapetanom Lukom Modrićem na čelu sada kada je napokon izboren plasman na Euro 2020. godine

Iako su mnogi nogometni analitičari nakon ždrijeba skupina Euro 2020. bili mišljenja kako će hrvatska nogometna reprezentacija 'lako prošetati do prvog mjesta' to baš i nije bilo tako. Od mučenja protiv Azerbajdžana na Maksimiru na otvaranju kvalifikacija preko poraza u Budimpešti od Mađarske pa do remija na gostovanju kod Azerbajdžana prosulo se puno bodova.

Bilo je puno trzavica, bilo je puno kalkulacija i na kraju se poklopilo kako su Luka Modrić i društvo posljednju utakmicu kvalifikacija dočekali kao - odlučujuću. No, pritisak se na našim igračima pred krcatom i bučnom Rujevicom nije vidio…

Hrvatski kapetan Luka Modrić bio je sretan i ponosan nakon utakmice. Nije skidao osmijeh s lica na Rujevici iako je prvih 45 minuta naša momčad bila u zaostatku.

'Sretni i ponosni, ovo je velika večer za nas što kao ekipa i zaslužujemo', kazao je Modrić za Novu TV.

Na pitanje je li ih šokirao gol Slovaka kazao je:

'Ostali smo mirni i bez obzira na njihovo vodstvo mislim da smo u prvom poluvremenu igrali dosta dobro, stvorili smo dosta prilika, ali nismo zabili. No, ostali smo mirni i dogovor je u poluvremenu u svlačionici bio da nastavimo tako igrati, znali smo da će doći naši trenuci doći i evo nas na Euru!'

Zanimljiv komentar dao je Modrić na nove igrače koji su odigrali zapaženu ulogu u ovim kvalifikacijama s naglaskom na ovu utakmicu u Rijeci:

'Dosta novih igrača je tu. Naravno da su igrači koji danas nisu bili ovdje važan dio. Njihov izostanak se osjetio, ali igrači koji su ih zamijenili bili su fenomenalni i pokazali su da se na njih može računati.'

Osvrnuo se Modrić i na Euro 2020. i prognozu koliko tamo može svjetski doprvak.

'Uvjeren sam da možemo daleko. Imamo dobru ekipu i pokazali smo to i kroz kvalifikacije, koje smo eto malo zakomplicirali. Ako svi ostanemo zdravi možemo na Euru igrati zapaženu ulogu kao i na Svjetskom prvenstvu.'