Manchester United razbio Real Sociedad i u četvrtfinalu ide na Lyon

Manchester United je na Old Traffordu pobijedio Real Sociedad 4-1 nakon što je prvi susret završio 1-1, Tottenham je nadoknadio poraz 0-1 iz prve utakmice, svladavši u uzvratu AZ 3-1, dok je Lyon nakon slavlja 3-1 iz prve utakmice, pred svojim navijačima porazio rumunjski FCSB 4-0.

Sociedad, koji je nastupio bez ozlijeđenog Luke Sučića, je poveo u 16. minuti golom Mikela Oyarzabala iz kaznenog udarca, a s bijele točke je izjednačio i Bruno Fernandes šest minuta kasnije. Fernandes je u 50. minuti realizirao još jedan kazneni udarac, da bi sjajan nastup zaokružio trećim golom u 87. minuti.

Pobjedu "crvenih vragova" potvrdio je Diogo Dalot u sudačkoj nadoknadi. Gosti su od 63. minute igrali s igračem manje nakon što je isključen Jon Aramburu.

ManU će u četvrtfinalu igrati protiv Lyona koji je u dvije utakmice ukupnim rezultatom 7-1 porazio FCSB.

Nakon gostujući 3-1, u uzvratu je bilo 4-0 uz dva dvostruka strijelca Georgesa Mikautadzea (14, 47) i Ernesta Nuamaha (37, 88).

Tottenham je nadoknadio nizozemski poraz 0-1, svladavši AZ u Londonu 3-1.

Wilson Odobert je zabio dva gola (26, 74), a jednog James Maddison (48), dok je za gost strijelac bio Peer Koopmeiners (63).

Spursi će igrati protiv Eintrachta koji je pobjedama 2-1 i 4-1 izbacio Ajax.

Nakon što je u Amsterdamu slavio 2-1, Eintracht je pred svojim navijačima bio još uvjerljiviji.

Domaćin je poveo već u sedmoj minuti utakmice golom Jeana-Mattea Bahoye, a u 25. minuti je Mario Gotze pogodio za 2-0. Kada je Hugo Ekitike u 67. minuti zabio i treći gol za momčad iz Frankfurta sve je bilo jasno. Kenneth Taylor je smanjio u 78. minuti, a konačnih 4-1 postavio je Gotze svojim drugim golom na utakmici u 82. minuti.

Lazio je teškom mukom prošao Viktoriju Plzen odigravši 1-1 nakon što je u prvom susretu kao gost slavio 2-1.

Pavel Šulc je u 52. minuti šokirao domaće navijače, no Lazio je golom Alessia Romagnolija u 77. minuti izjednačio što je bilo dovoljno za prolaz. Idući suparnik "nebesko-plavima" bit će Bodo/Glimt.

Norvežani su u uzvratu u Pireju izgubili od Olympiakosa 1-2 obranivši 3-0 pobjedu iz prve utakmice.

Gosti su poveli u 36. minuti golom Kaspera Hogha, no grčki sastav je u nastavku okrenuo rezultat golovima Romana Jaremčuka (53, 65). Olympiakos je imao i kazneni udarac kojeg Rodinei nije iskoristio u 62. minuti. U posljednjim trenucima susreta domaćin je ostao s igračem manje nakon što je isključen Konstantinos Tzolakis.

Bodo/Glimt je postao prvi norveški sastav koji je dogurao do četvrtfinala Kupa UEFA/UEFA Europske lige. To im je uspjelo i prije tri godine, ali u Kupu konfederacija gdje ih je zaustavila Roma koja je kasnije otišla do kraja.

Athletic Bilbaoa koji je na San Mamesu pobijedio Romu 3-1 nadoknadivši 1-2 poraz iz Rima.

Jedan od ključnih trenutaka susreta dogodio se u 11. minuti kada je gostujući branič Mats Hummels "pocrvenio". Hummels je kao zadnji igrač obrane oborio suparnika, a sudac Clement Turpin mu je pokazao put u svlačionicu.

Domaćin je igrača više iskoristio u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Nice Williamsa, da bi Juri Berčiće u 68. minuti doveo baskijski sastav do 2-0. Nico Williams je u 82. minuti povećao na 3-0, a u posljednjim trenucima susreta Leandro Paredes je ublažio poraz talijanskog sastava golom iz kaznenog udarca.

Prve utakmice na rasporedu su 10. travnja, a uzvrati su sedam dana kasnije.