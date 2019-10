Mađarski izbornik bio je totalno utučen; evo što je sve rekao nakon debakla protiv Hrvatske

Hrvatska je upisala veliku pobjedu na Poljudu protiv Mađarske, a gostujući izbornik je bio razočaran što su njegovi igrači pružili na travnjaku

'Od prve minute igrali smo očajno. Nismo se borili, nismo vršili pritisak i Hrvatska je zasluženo stigla do pobjede', počeo je mađarski izbornik. Jednostavno, nismo uopće igrali nogomet nego smo gledali samo hrvatske nogometaše kako igraju. No borit ćemo se za plasman na Euro dok god postoji šansa.'

'Izgubiti ovako od Hrvatske je u redu. To je nogomet, no kad ne ispunite ništa od dogovorenog, kad napravimo onakve pogreške, onda je to nešto drugo. Samo želim znati zašto smo ovako odigrali.Kao da smo se uplašili Hrvatske. Atmosfera je bila fantastična. Cijeli stadion je dao snagu Hrvatskoj, ali smo mi podbacili.'

Podsjećamo, hrvatska nogometna reprezentacija na korak je do plasmana na Europsko prvenstvo 2020. godine nakon što je u susretu 6. kola E skupine pred 33.000 gledatelja na stadionu Poljud pobijedila Mađarsku sa 3:0.

Pogotke su za Hrvatsku postigli Luka Modrić (5) i Bruno Petković (24, 42). Ivan Perišić je u 55. minuti promašio kazneni udarac, a Mađar Laszlo Kleinheisler je isključen u 57. minuti.