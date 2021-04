Luka Modrić uoči Liverpoola komentirao pobjedu nad Barcom i svoj novi ugovor, a osvrnuo se i na informaciju o dolasku Kyliana Mbappéa u klub

Real Madrid od 21 sat gostuje kod Liverpoola u uzvratu četvrtfinala Lige prvaka gdje će braniti prednost od 3:1 iz prve utakmice, a susret je najavio Luka Modrić koji se osvrnuo i na svoj status u 'kraljevskom klubu'

'Fizički smo dobro, doduše prilično istrošeni no moramo izdržati. Naporno smo radili tijekom devet mjeseci da bi smo bili ovdje pa se sada ne smijemo žaliti na umor niti na bilo što drugo. Moramo ostati profesionalci. Nadam se da će na kraju stići nagrada za čitav taj napor', izjavio je Modrić kojemu će susret protiv Liverpoola biti 40. utakmica ove sezone.

'Bit će to zahtijevna utakmica u kojoj moramo biti na razini ovog natjecanja. Moramo raditi ono što smo radili i u prvoj utakmici, braniti se kao momčad i napadati kao momčad. Mi se ne idemo braniti nego opet pobijediti', rekao je Modrić koji je s Real Madridom osvojio Ligu prvaka 2014., 2016., 2017. i 2018. godine.

'Ja sam zadovoljan što pomažem ekipi, dobro se osjećam. Moram nastaviti ovako no nije sada trenutak za uspoređivanje sezone s prethodnima', napomenuo je.

U utorak je Florentino Perez dobio novi predsjednički mandat na čelu Real Madrida do 2025. godine. Tijekom njegovog mandata u kolovozu 2012. doveden je Modrić iz Tottenhama.

'Čestitam predsjedniku na novom mandatu. Sigurno ima veliku želju izgraditi snažnu ekipu premda ju već imamo', rekao je Modrić.

Posljednjih dana se nagađa da francuski napadač Kylian Mbappe ne želi produžiti ugovor s PSG-om jer se sprema otići u Real Madrid na ljeto.

'Ne znam što bih vam rekao. Pojavljuju se razne informacije o igračima koji navodno dolaze, a ja ne mogu ulaziti u to. Mbappe je veliki igrač, dokazao je to, a veliki igrači su dobro došli. No ne bi bilo korektno sada govoriti o tome. Ali kao igrač je vrhunski, jedan od najboljih na svijetu', izjavio je Modrić.

Hrvatska 'desetka' je ponovila kako uživa igrati na sredini s Tonijem Kroosom s kojim dijeli svlačionicu od 2014. godine.

'Puno godina igramo zajedno pa je on jedan od igrača uz kojega se najugodnije osjećam igrati. Uživam igrati s njim, jako se dobro razumijemo, pa ostaje za vidjeti koliko ćemo još igrati zajedno', zaključio je Modrić.