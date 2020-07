Luka Modrić sasvim iskreno progovorio o svojoj zamjeni u Real Madridu, te otkrio gdje nastavlja karijeru od iduće sezone

Luka Modrić je u velikom intervjuu za Sportske novosti iskreno progovorio o Real Madridu i svojim planovima za nastavak karijere

Godine, snaga, znanje i sve ostalo uopće nisu sporni. Luka Modrić može nastaviti u jako visokom ritmu još nekoliko godina. U više navrata je spominjao da bi se u Realu volio i umiroviti.

'A tko ne bi!? No, treba vidjeti hoće li to htjeti klub. Real je moja kuća, ali Real odlučuje što je najbolje za klub. Znam da se ovdje vezni ili napadači rijetko zadrže do 35 godina. Ja sam uspio i to mi nije poklonjeno, nego sam zaslužio radom i ponašanjem. Ako Real procijeni da više nisam taj, spreman sam i na tu neželjenu opciju. Ništa to ne bi promijenilo moju emociju prema klubu. Iako, nadam se da ću srušiti i taj stereotip da se u Realu ne može dočekati kraj karijere u određenim godinama nakon 34., 35. Jako sam se namučio da dođem do Reala, prošao sam svašta i neću se olako odreći tog statusa. Borit ću se na terenu da zaslužim ostanak', rekao je Modrić pa dodao:

'Sigurno je jedino da ću u Realu igrati do lipnja 2021. godine, a nakon toga? U mojim godinama se ne razmišlja puno o tome, hahaha... Vidjet ćemo. Idemo korak po korak. Nisam na početku karijere, ali osjećam da imamo još nekoliko godina pravog nogometa u nogama. Siguran sam 100 posto da još želim igrati. Imam iste motive za trening, borbu, odricanja za pobjedu i trofeje. Najvažnije je da me zdravlje služi', zaključio je kapetan Vatrenih, a što je još rekao u velikom intervjuu pogledajte OVDJE.