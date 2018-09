Luka Modrić priznao je poreznu prijevaru i prihvatio kaznu od osam mjeseci zatvora

Španjolski mediji tvrde kako je kapetan hrvatske reprezentacije i veznjak madridskog Reala Luka Modrić u dogovoru sa španjolskim Državnim odvjetništvom priznao krivnju za sve optužbe kojima ga je teretila tamošnja Porezna uprava...

Luka Modrić oštetio je španjolski državni proračun za 870,728 eura. Kapetan hrvatske reprezentacije neko je vrijeme milijunske honorare od marketinških prava na svoje ime primao na račun tvrtke koju je otvorio u Luksemburgu. Učinio je to kako bi izbjegao plaćanje visokog poreza u Španjolskoj, no - uhvaćen je u prevari !

Modrić se nakon sudskog procesa odlučio nagoditi, priznao je krivnju nakon što je dokazano da je zatajio 290,990 eura u 2013. i 579,738 eura u 2014. godini. Učinio je to koristeći tvrtku registriranu u Luksemburgu nazvanu Ivano (prema njegovom sinu), koju mu vodi supruga Vanja .

No, kapetan hrvatske reprezentacije ipak neće završiti iza rešetaka jer prema španjolskom zakonu kazne manje od dvije godine koje su dosuđene za prvi prekršaj mogu se odslužiti uvjetno. Spasio se tako Modrić robije, ali bankovni račun ostat će mu poprilično 'poharan'.

Mora odmah platiti 40 posto iznosa koji je utajio, što je 348,291 euro i poput ostalih nogometaša koji su na ovaj način kršili zakon dosuđenu zatvorsku kaznu zamijeniti novčanom, a to je još oko 70,000 eura. To je samo cifra koju je Modrić platio u sklopu nagodbe, a na samom početku sudskog postupka naš je nogometaš ostao i bez nešto više od milijun eura (dokazani neplaćeni porez plus kamate!) koje je morao uplatiti u španjolski državni proračun.

Problemima našeg najboljeg nogometaša tu ipak nije kraj. Španjolski mediji navode kako Porezna uprava vodi još nekoliko istraga protiv njega, a i hrvatsko Državno odvjetništvo protiv Luke Modrića je podiglo optužnicu zbog davanja lažnog iskaza u procesu protiv Zdravka Mamića i suradnika.