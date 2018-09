Zabio je dva gola, a onda jednom izjavom razljutio Žutog: Zašto bih zvao Hajrovića?

Izet Hajrović protiv Fenerbahčea je odigrao fantastičnu utakmicu, zabio je dva gola u 4:1 demoliranju turskog velikana, zaradio ovacije navijala na Maksimiru, a onda se nakon utakmice požalio medijima...

Izbornik 'zmajeva' Robert Prosinečki još je ranije kazao je kako ga 'ima u vidu', no...

'Nikad me nije nazvao', rekao je Hajrović u razgovoru za Index.hr i nastavio:

'On kao i svaki drugi izbornik prati igrače i ja jedino ono što znam mogu pokazati na terenu, kao i što sam do sada pokazao. Igram svoju igru, treniram kako treba, maksimalno sam koncentriran i discipliniran i vidjet ćemo što će biti ubuduće. Ako me pozove bit će mi drago, a ako to ne napravi, ja ću i dalje davati sve od sebe da dobijem poziv...'