Luka Modrić napokon otvorio dušu i požalio se što ga smeta: Jako se mučim, ali…

Nakon što je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ove godine osvojio gotovo sve što se može, uključujući tri individualne nagrade čime se upisao u povijest, vidno umoran i iscrpljen ušao je u novu sezonu s Real Madridom. Upravo o toj temi progovorio je u velikom intervjuu

Podsjetimo, nakon što je Modrić s Real Madridom osvojio četvrtu titulu prvaka Europe u posljednjih pet godina te nakon toga u Hrvatsku odveo do finala Svjetskog prvenstva u Rusiji uslijedila su individualna priznanja; prvo za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva u Rusiji, zatim za najboljeg igrača Europe po izboru Uefe te na koncu za najboljeg igrača svijeta u izboru Fife.

U velikom intervju za Udruženje profesionalnih nogometaša FIFPro (International Federation of Professional Footballers, Modrić je progovorio o nekim temama koje je prošlih tjedana vješto zaobilazio.

'Iskreno, jako se mučim kako bih se oporavio od napora i svih emocija sa SP-a u Rusiji. Nije bilo lako opet krenuti iz početka s klubom jer nakon Svjetskog prvenstva i svih tih emocija, bio sam potpuno iscrpljen', kazao je Modrić koji, sudeći po igrama koje pruža, još uvijek osjeća posljedice naporne sezone.

No, nisu ga umorile samo utakmice i putovanja. Požalio se još na nešto:

'Kada smo stigli u Hrvatsku nakon finala uslijedili su dočeci, najprije u Zagrebu, a nakon toga po Hrvatskoj u našim rodnim gradovima. Vozili smo se u otvorenom autobusu od zračne luke do centra grada sedam sati.. a da praktički nismo to osjetili. Imali smo dojam da se vozimo pola sata... Znate, godinama smo žudjeli za velikim rezultatom… Imali smo dobru momčad, dobar osjećaj, nekad bili i blizu da napravimo nešto veliko... i kad smo dospjeli do finala SP-a, te godinama gomilane emocije su jednostavno izašle!', ispričao je novinarima FIFPro Modrić kojem je njegov Zadar priredio doček na moru i kopnu – za pamćenje.