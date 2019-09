Luka Modrić iznenađujuće na gala večeri od Fife ponovo dobiva priznanje

U ponedjeljak u Milanu na Fifinoj gala večeri povodom izbora 'The Best' Luka Modrić možda neće obraniti titulu najboljeg nogometaša svijeta, no unatoč skromnoj sezoni svejedno će biti uvršten u idealnu momčad svijeta...

Naš 34-godišnji reprezentativni kapetan proživio je prošlu godinu iz snova, u kojoj je od Fife, Uefe i France Footballa proglašen najboljim nogometašem svijeta, a također i najboljim igračem SP-a u Rusiji, na kojem je s Hrvatskom uzeo srebro, samo mjesec i pol nakon što je s Realom osvojio treću Ligu prvaka u nizu. Uslijedila je znatno skromnija sezona u kojoj niti on niti Real nisu bili na visini zadatka i ostao je bez velikih trofeja tijekom proljeća pa očekivano nije bio jedan od kandidata za Fifinu nagradu za nogometaša godine, nazvanu 'The Best', koja će biti dodijeljena u ponedjeljak u Milanu. Modrićev nasljednik na nogometnom tronu bit će Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo ili Lionel Messi, no Luka ipak neće ostati bez nagrade. Naime, španjolski dnevnik Marca unaprijed je saznao kako su Luka Modrić i Sergio Ramos uvršteni u idealnih 11, u Fifinom izboru u režiji kolega nogometaša okupljenih oko organizacije FIFPro. Luki će to biti peto uvrštenje u najbolju momčad godine, a Ramosu deseto. S obzirom da niti jedan niti drugi nisu imali kalendarsku godinu za pamćenje, radi se o malom iznenađenju, ali kolege nogometaši na temelju starih zasluga gurnuli su ih među elitu pa se tako nastavlja kontinuitet primanja nagrada za Modrića koji ih je dobio već pregršt individualnih u karijeri, kako u Hrvatskoj, tako i u Španjolskoj te na europskoj i svjetskoj sceni...