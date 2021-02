Luka Cindrić po prvi je put otvoreno odgovorio na optužbe da 'reketari' reprezentaciju, a dotakao se i novog izbornika...

Za točno mjesec dana hrvatska rukometna reprezentacija igra kvalifikacije za plasman na Olimpijske igre u Tokiju, a u sastavu 'kauboja' bi napokon trebao biti i valjda zdravi Luka Cindrić. Puno se prašine diglo posljednjih tjedana zbog njegove navodne ozljede zbog koje je napustio reprezentaciju usred SP-a u Egiptu, da bi se potom čudesno oporavio

'Svaki izbornik ima moju podršku, tu smo svi zajedno i to je jedini put do uspjeha. Sigurno će Horvat ubrzati našu igru, to nam nedostaje. OK, treba naglasiti i obranu, iz toga i zabijati lake golove jer teško je danas nekoga pobijediti igrajući šest na šest.'

Na prozivanja u medijima, posebice nakon istupa Damira Kajbe, Luka Cindrić za RTL kaže.

'Ja sam uvijek tu i uvijek ću biti tu za reprezentaciju. I bez noge ću igrati za Hrvatsku, meni je čast igrati za reprezentaciju i svi koji me znaju, znaju kakav sam', kaže Cindrić i dodaje:

'Laži iznesene u medijima neću i ne želim komentirati, neću se spuštati na taj nivo. Svatko od nas s ponosom nosi hrvatski dres, za obitelj, koja je uvijek potpora, i za domovinu, sve navijače koji nas podržavaju...'