Livaković odgovorio na škakljivo pitanje: Moja ljubav prema Dinamu je neupitna, ali...

- Ovo što Dinamo radi godinama i što je naša reprezentacija napravila zadnjih godina je odličan materijal za neki sportski film. Mislim da nekada nismo ni svjesni što smo sve napravili. Kao i svakom igraču, igrati za reprezentaciju za mene je velika stvar i apsolutna privilegija. Dugo smo čekali nakon 1998. na neki veliki uspjeh i evo, uspjeli smo pokazati cijelom svijetu da smo zapravo velika nogometna zemlja. Najviše mi je drago zbog naših navijača. Kad se samo sjetim Rusije i Katra… Sjajnih dočeka, atmosfere, ljubavi prema nama i prema domovini. Sjajan osjećaj. Žao mi je naravno za Ligu nacija. Bili smo tako blizu, ali opet moramo biti ponosni na taj rezultat. Mislim da je naša najveća pobjeda bila kada je naša reprezentacija igrala u Nizozemskoj, a mi smo se osjećali kao da igramo doma. Stadion pun kockica, pjesma i potpora od prve do zadnje minute. Stvarno smo poseban narod i drago mi je da sam dio te generacije koja je ostavila veliki trag na svjetskoj nogometnoj sceni. Nema mjesta odmoru i evo već se spremamo za kvalifikacije za EURO u Njemačkoj. Napravit ćemo sve da se plasiramo i ondje, a kakvu tek tamo atmosferu možemo očekivati, iskreno naježim se samo od pomisli na to haha.

- Svaka sezona je naporna i duga. Dinamo je specifičan klub koji svaku sezonu započinje jako rano upravo zbog kvalifikacija za Europu. Ako tome dodate i reprezentativne obveze onda stvarno ostaje malo vremena za odmor, ali navikao sam. To je život profesionalca i lijepo je vidjeti da sam vratar s najviše minuta u posljednjih godinu dana. Naravno da osjećam blagi umor, ali čim krenu utakmice odmah zaboravim na to.

Pripreme se bliže kraju - kako se osjećate? Promijenili ste lokaciju priprema u odnosu na prošlo ljeto - kako vam se svidjelo u Sloveniji ovog ljeta?

- Uvjeti u Sloveniji su bili sjajni. Okruženi smo bili prirodom i nije bilo prevruće. Znala je pasti kiša, taman da malo rashladi. Tereni i hotel su bili odlični. Možemo samo biti ljubomorni što naša reprezentacija nema uvjete kakve ima slovenska, ali evo vidim da će se i kod nas to uskoro promijeniti pa mi je drago zbog toga. Momčad radi odlično, gotovo svi smo na okupu. Nažalost, ozlijedio se mladi Vasilj, no svi ostali smo tu i spremamo se da što bolje uđemo u novu sezonu. Nastavljamo s treninzima na našem stadionu i jedva čekamo subotu da ponovno istrčimo na Maksimir pred našim navijačima.

Mnogo igrača je na okupu - trenutno Dinamov sastav čini 30 igrača, neki su se vratili s posudbi, tu je jedno pojačanje Bernauer - kako djeluju ovaj kadar i ova grupa, i jeste li zadovoljni treninzima i utakmicama?

- Ima puno mladih i talentiranih igrača kojima se vidi ta glad u očima. S pravom su dobili priliku biti ovdje i sigurno im je to vrijedno iskustvo. Sjećam se kada sam i ja bio u njihovoj situaciji. Trude se i to je najbitnije. Samo radom mogu pokazati da zaslužuju biti dio ove ekipe. Max je jedini novi igrač i mislim da se dobro uklopio. Jasno da će mu biti potrebno još vremena da se prilagodi na nas i na ligu, ali dobar je igrač i odličan dečko i učinit ćemo sve da se što bolje snađe ovdje i pokaže da je pojačanje za nas. Vidim da je u medijima panika oko dolazaka i odlazaka. Uvijek je to tako u Dinamu. Ponavljam da smo i dalje svi na okupu, novi igrači su dobrodošli, ali nema panike s obzirom da nema ni odlazaka. Ako ih bude, vjerujem da će klub znati reagirati na najbolji mogući način.