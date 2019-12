Lino Červar napokon otkrio glavni razlog zašto Štrlek ne igra za Hrvatsku te zašto je jako ljut na jednog važnog igrača

Lino Červar, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, službeno je započeo akciju Euro 2020. koji počinje utakmicom protiv Crne Gore u Grazu 9. siječnja. No, kao što je navikao bez problema i trzavica ne može...

Od prije je poznato kako Lino Červar ima dosta problema oko slaganja momčadi zbog ozljeda nekoliko ključnih igrača. Na prvi dio priprema, koje će se održati u Zagrebu od 17. do 23. prosinca, odazvalo se 16 igrača. Nešto kasnije pridružuje se rukometaši koji igraju u Francuskoj (Šego, Šebetić, Šunjić), nakon njih pridružuju se Cindrić i Karačić, a posljednji dolaze igrači iz Njemačke Bundeslige Duvnjak, Musa, Martinović, Marić, Mamić, Brozović.

Dakle, jasno je kako situacija nije idealna jer tek će od drugog dijela priprema u Poreču biti kompletni.

'Svake godine primorani smo odraditi pripreme u tri dijela zbog naših igrača koji igraju širom Europe. S ovog prvog dijela priprema imamo već šest sigurnih, ali ovo je važno za mlade igrače da ih uključimo i da se oni nametnu. Odradit ćemo ukupno 12 treninga, u drugom dijelu u Poreču od 26. do 30. prosinca ukupno osam. Potom ćemo imati i dvije utakmice s Katarom i BiH te se 7. siječnja vraćamo u Zagreb od kuda putujemo u Graz', kazao je na konferenciji Červar.

Posebno se Lino Červar dotakao krilnog igrača Manuela Štrleka kojeg nema u reprezentaciji prvi puta od 2010. godine.

'Ja sam ga uveo u reprezentaciju 2008. godine uoči SP-a, on je na turniru u Austriji bio ozlijeđen. Imao sam s njime nekoliko razgovora, jako mi je žao što ga nema, cijenim njegove kvalitete, ne trebam se ja njemu dodvoravati. Odličan je realizator, kontraš i to nam može biti deficit. Iskreno smo razgovarali, ali ovo je bila njegova odluka i time bih završio. Vratit će se on, ali nema više potrebe diskutirati', objasnio je Červar.

No, otkrio je Červar i novi problem koji se iznenada pojavio:

'Šipić je jučer ozlijedio skočni zglob i neće moći trenirati nekoliko dana pa sam pozvao Gianfranca Pribetića iz Nexea. Ljut sam na Šipića jer morao je paziti ako zna da su danas pripreme i ovo mu se ne smije dogoditi. Međutim, brine me i Musina ozljeda jer on nam je važan u toj obrani, kako 6-0, tako i 5-1 koja je hrvatski proizvod, kao i 3-2-1. Vidim da su nas sada počeli slijediti i Nijemci', dodao je Červar.

Dotakao se Červar i protivnika u skupini:

'Nije da se plašimo, ali ne bismo bili mudri ako mislimo da će biti lako. Crna Gora je ponosan narod, vratila je Melića, ima sjajna krila, vanjsku liniju i pivota. Da ne govorim o Bjelorusiji, ima nekoliko istaknutih igrača u Ligi prvaka. Srbija se počela homogenizirati, vidim sada i entuzijazam kod njih. Uvijek su se svađali, teško djelovali kao tim. Znate, deset godina nismo igrali finale velikog natjecanja. I kad smo imali još zvijezde u ekipi kao Balića, Lackovića, Vorija... Imali smo tri bronce i meni sada ne treba dodatna motivacija. Imamo kontinuitet, kakav nema nitko drugi, nikad nismo bili u donjem domu i to je kompliment svima nama i želio bih da ta bajka ide dalje', završio je Červar.