Leo Messi zabijao, Ivan Rakitić asistirao, Barcelona se 'petardom' vratila na vrh

Nogometaši Barcelone pobijedili su na svom Nou Campu Valladolid 5:1 u 11. kolu španjolskog prvenstva, a Ivan Rakitić je upisao asistenciju za gol

No, Vidal u 29. minuti na asistenciju Lea Messija zabija za 2:1, a u 34. minuti Argentinac napokon zabija. I to kako - majstorski iz slobodnjaka s više od 25 metara. Bio je to Messijev 50. gol iz slobodnih udaraca u karijeri!