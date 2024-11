Leo Messi za trenera u Miamiju želi svog prijatelja, no pojavila se jaka konkurencija

što se to tamo kuha?

Pod njegovim vodstvom Inter je u ligaškom dijelu sezone ostvario zapažen uspjeh, osvojivši najviše bodova. No, u doigravanju za prvaka su doživjeli veliko razočaranje, ispali su već u prvom krugu od Atlanta Uniteda.

Španjolski mediji otkrivaju kako je Leo Messi već čelnicima Intera, među kojima je i David Beckham, predložio zamjenu za Martina.

U pitanju je nitko drugi do njegov nekadašnji suigrač iz Barcelone i bliski prijatelj - Xavi Hernandez. On je bez posla još od svibnja, tj. kraja prošle sezone kad je odstupio s klupe Barcelone. Najavio je tada Xavi da će uzeti godinu dana odmora, no sigurno je da će Messijev poziv pažljivo razmotriti.

No, postoji i problem, španjolski mediji uvjereni su da Xavi ipak neće biti novi trener Inter Miamija. Njemu je zanimljiviji posao u nekom od europskih klubova, bez obzira na to što je ranije odbio ponude Manchester Uniteda i Rome.

Među ostalim kandidatima za preuzimanje Inter Miamija su aktualni albanski izbornik Sylvinho, te Javier Mascherano, Joachim Löw, Frank Lampard, Jürgen Klinsmann... Jaka, vrlo jaka konkurencija...