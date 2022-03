Legendarni Ivan Katalinić bez dlake na jeziku o utakmicama koje se igraju u Kataru, dotakao se nove Dalićeve ideje te hrvatskih golmana

Hrvatska je sa Slovenijom odigrala prijateljsku utakmicu u Kataru koja je završila 'miroljubivo' – 1:1, a komentar susreta u Dohi za tportal dao je proslavljeni hrvatski vratar Ivan Katalinić

Ivan Katalinić, bivši golman Hajduka, kasnije trener brojnih klubova, te pomoćnik Ćire Blaževića u pohodu na svjetsku broncu 1998. kao trener vratara, prvo se za tportal osvrnuo na činjenicu što Hrvatska ima dvije utakmice u Kataru sa protivnicima koji nisu iz najvišeg razreda.

'Mislim da je ova utakmica bila kako i svaka druga prijateljska. Drugo je kada se igra za nešto ozbiljnije. Ovo se igralo zbog sponzorstva i zbog para, jer s ovim reprezentacijama mogli smo komotno igrati i doma u Hrvatskoj', rekao je Katalinić.

'No to je tako. Dobra je to i dalje prilika da se isprobaju nove taktičke varijante, igrači. Prijateljske utakmice tome služe.'