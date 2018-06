Legendarni golgeter stavio našu reprezentaciju među favorite: Ovo je ključno, a Hrvatska to ima!

Bivši napadač Nizozemske i Barcelone, Patrick Kluivert (41), jedan je od rijetkih svjetski poznatih igrača i trenera koji je posljednjih dana spomenuo Hrvatsku među favoritima za osvajanje naslova prvaka svijeta

Prvo je uslijedila šala na račun reprezentacije čiji je dres nekada nosio, a koja se nije kvalificirala za Rusiju.

'Nizozemska nije favorit, naravno', rekao je smijući se pred kamerama, pokazuje video španjolskih novina AS.

'Mislim da je Španjolska veliki favorit. Belgija također. To su zemlje koje su uvijek tu no također mislim da je Hrvatska dobra momčad. Ako pogledate sredinu terena Hrvatske s Rakitićem i Modrićem koji igraju za dva najbolja kluba na svijetu... Ključna će biti igra na sredini a Hrvatska ima upravo to', dodao je.