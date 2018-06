Mandžukića u Rusiji dočekalo nezgodno pitanje o prvih 11, a evo što je sve rekao i o izborniku Daliću...

Hrvatska reprezentacija je u Rusiji, a drugi dan boravka pred novinare su istrčali Mario Mandžukić i Danijel Subašić koji su otvoreno govorili o aktualnim temema vezanima uz nacionalnu vrstu

'Možda neće '98 nikad nitko srušiti, a možda ćemo baš mi. Oni su možda došli s nekim većim zanosom, imali su veću podršku nego mi u zadnjim kvalifikacijama. Bitna je samo pozitiva, to nam treba.'

'Sad bih ja isto to trebao rećI? Imamo sve što trebamo, sve je u redu.'

'Ne znam jesam li u prvoj postavi, ima još treninga i vremena da se spremimo za Nigeriju. Ja ću biti spreman kako god da bude. Drago mi je za svakog našeg igrača da igra dobro u klubu i reprezentaciji, jer svi imamo koristi od toga, tako i Andrej, da zabija golove. Sad je on, možda će biti netko drugi, veseli me da Hrvatska ima dobru budućnost,' rekao je Super Mario, a prenosi goal.hr te se osvrnuo na mogući umor kao alibi.

'Nema veće motivacije nego na SP-u igrati za Hrvatsku, a priče u umoru... došli su i drugi igrači iz drugih reprezenatcija, kako nama tako i drugima.'

Nešto o izborniku Daliću?

'S Dalićem smo dobili plasman na SP kad je bilo teško, puno nam je pomogao, i sad imamo zajednički cilj, a on će znati kako nas pripremiti. Ima dobru komunikaciju sa svim igračima i gradi dobar odnos s cijelom momčadi. Svakom je igraču drago da može porazgovarati s trenerom u bilo koje dobra, pitati za savjet, on je tu, o bilo čemu. To nikako ne može biti negativno, drago mi je što je takav', rekao je Mandžo.