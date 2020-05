Andrej Panadić se osvrnuo na nastavak prvenstva i situaciju u njegovom Dinamu, a otkrio je i kako je pomogao svojem donedavnom klubu Rudaru iz Slovenije

Andrej Panadić svoju je igračku karijeru započeo u Radniku iz Velike Gorice (današnja HNK Gorica) iz kojeg je prešao u zagrebački Dinamo i proveo šest godina u njemu. Iz Dinama je otišao u Njemačku te je igrao za Chemnitzer i Hamburger SV (HSV). Zatim je otišao u Sturm iz Graza, a karijeru je završio u japanskom Nagoya Grampusu.

Trenersku karijeru 2005. godine započeo je na istom mjestu kao i igračku. U Radniku je bio najprije trener mlađih kategorija, a onda je preuzeo i seniorsku ekipu. Osim Gorice, vodio je austrijski LASK, saudijski Al Ettifaq, bio je skaut hrvatske nogometne reprezentacije, pomoćnik Branku Ivankoviću u Al Wahdi iz Abu Dhabija potom i u iranskom Persepolisu, vodio Istru 1961, iranski Shahr Khodrou te slovenske prvoligaše Krško i Rudar Velenje.

Nazvali smo Panadića da s njim prokomentiramo aktualne teme, a one ne mogu bez koronavirusa.

'Treba se pridržavati uputa i čuvati sebe i druge. Prvenstveno treba brinuti o higijeni, ali to nije ništa novo. Još kao klince su nas učili da uvijek kad dođeš izvana ostaviš tenisice vani, a sa šlapama uđeš u stan. To je bilo normalno, a danas ništa, šećeš se po stanu koliko hoćeš s tenisicama jer ih ni ne smiješ ostaviti pred stanom da ti netko ne mazne', kroz smijeh govori Panadić pa dodaje:

'I kad ideš jesti, ne daj Bože da ne opereš ruke... Kaj ti je? Jesi lud? A sada ispada da se moramo nešto posebno truditi... Kao da do sada nismo prali ruke, hahaha. Nekako to sve ide na bolje samo da ne bude više ovakvih slučajeva kao na Braču. Treba čovjek paziti, a ako se nešto i dogodi, dobro je da se odmah zatvori krug tih poznanstava i kontakata. Što se mene tiče, evo malo šetam pesa, družim se s obitelji i nešto malo za sebe odradim.'

Uskoro nam se vraća i nogomet...

'Jedva čekam da pratimo neke lige i vidimo malo nogomet napokon i uživamo u tome. Sada se vidi koliko sport ljudima znači. Nekima više, a nekima manje, ali ipak nekako svi mi okrenemo barem neki NBA ili neku nogometnu utakmicu, uvijek je nešto bilo. A sada samo reprize gledamo. Ne znam kako vi novinari sada radite kada nema utakmica...', kaže Panadić.

Odluka o nastavku nije ni malo jednostavna...

'Svi su tu oprezni i pribojavaju se donijeti neku odluku. Sve ovisi o puno faktora. Ako politika kaže da neće biti nogometa, nemaš opcije nego završiti ligu. Tako su napravili Francuzi i Nizozemci. Iskreno, ja bih volio da se krene, ali to je baš složena tema', kaže Panadić pa dodaje:

'Sve to i košta. Ako kreneš, moraš raditi i testove svaki dan, tu su i karantene... U Njemačkoj je to lako jer oni idu po tjedan dana u karantenu prije utakmice. Žive u nekom hotelu izolirani, testiraju se svako toliko... Kako ćemo mi to izvesti? Kako da se klubovi izoliraju? Ta testiranja nisu ni jeftina...'

Ima li onda uopće smisla nastavljati ovu sezonu ili je bolje završiti ranije pa krenuti s novom sezonom po rasporedu?

'Ne znam ni sam. Kada je sve krenulo mislio sam da bi najbolje bilo da se sve prekine i ako, kao što se pričalo kod nas, imaš nekakvu želju i volju za proširenjem lige, to napraviš od iduće sezone i tako nitko nije oštećen jer prva dva iz druge lige uđu u prvu. To je i najjednostavnije jer nitko neće biti pogođen. Naravno da će uvijek netko više ili manje biti zakinut', kaže Panadić pa dodaje:

'Problem je s onim klubovima koji se bore za Europu, kako to riješiti? Uz to, tu su i velike svote novaca od tv prava i sponzora... Iskreno, ja jedva čekam nogomet na televiziji tako da se nadam da će krenuti što prije, naravno, ako to bude moguće. To će odlučiti svaka liga za sebe.'