Kylian Mbappe ovom je objavom riješio sve nesporazume i otkrio gdje nastavlja karijeru

Sjajni francuski napadač Kylian Mbappe (21) ostat će u redovima francuskog prvaka PSG-a još najmanje godinu dana, potvrdio je u razgovoru za francuske medije

Nagađalo se kako bi Mbappe ovoga ljeta mogao napustiti Pariz i preseliti u Real Madrid.

'Kylian ima ugovor s klubom i nismo ga spremni prodati. On je super važan, ključan igrač za našu igru. Pravi je dar raditi sa njim, sa igračima kao što su Neymar, Angel Di Maria, Icardi, Verratti...To su sve izvanredni igrači. Između njega i Neymara postoji sjajna povezanost. To je prava snaga za PSG', kazao je trener PSG-a Thomas Tuchel.

Mbappe je u PSG stigao 2017. godine iz Monaca. Prvo na posudbu, a potom su Parižani otkupili njegov ugovor. Nagađa se kako je vrijednost ugovora iznosila 180 milijuna eura. Mbappe s Parižanima ima ugovor do kraja lipnja 2022. godine...

Zbog pandemije koronavirusa francusko prvenstvo je prekinuto, a PSG je proglašen prvakom.