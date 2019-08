Kriza Reala veliki problem za Zidanea: Ako je ne riješi, dovodi u pitanje sve što je dosad napravio

Zinedine Zidane pred najvećim je trenerskim izazovom u karijeri, s obzirom da kriza Reala koja je započela prošlog ljeta ne jenjava unatoč dovedenim pojačanjima posljednjih mjeseci. No, ako itko to može preokrenuti, onda je to on...

Francuski stručnjak uspio je osvojiti tri Lige prvaka u nizu, a onda se iskusno povući s klupe Reala kada mu je postalo jasno da je momčad zasićena i bez Cristiana Ronalda ne može ponoviti sličan uspjeh.