Kovačević prelomio u zadnjem trenutku. Evo kojih 11 šalje na Celtu

Sa sedam bodova iz prva tri kola momčad Marija Kovačevića je već sad na pragu nokaut faze EL-a, a eventualnom pobjedom protiv Španjolaca napravio bi ogroman korak prema plasmanu u osam najboljih.

Dinamovom treneru sve jesenske planove pokvarila je teška ozljeda Morisa Valinčića i sad mora 'kemijati' na poziciji desnog beka. Najavljivalo se da će od prve minute krenuti mladi Noa Mikić, no to je u zadnji trenutak promijenjeno. Kako doznajemo, desnog beka bi od prve minute trebao igrati Kevin Theophile-Catherine, koji je tu poziciju znao igrati i prijašnjih sezona.

Što se ostatka momčadi tiče, prevelikih promjena ne bi trebalo biti. Na lijevom beku će biti Bruno Goda, stoperi Scott McKenna i Sergi Dominguez, a pisalo se da bi u vezi možda mogao startati nezadovoljni Gonzalo Villar.

No, trojac u vezi bit će Josip Mišić, Dejan Ljubičić i Miha Zajc, koji bi trebali izdominirati Celtinu veznu liniju. Što se napada tiče, najveća nepoznanica bilo je pitanje centralnog napadača. Prvi kandidat bio je Monsef Bakrar, ali on također ima lakšu ozljedu i neće startati od prve minute.

Na desnom krilu bit će Mateo Lisica, na lijevom Arber Hoxha, a Dinamov napad predvodit će Sandro Kulenović.

Vjerojatni sastav Dinama: Nevistić - Theophile-Catherine, Dominguez, McKenna, Goda - Zajc, Mišić, Ljubičić - Lisica, Kulenović, Hoxha.